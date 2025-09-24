Uno Santa Fe | Policiales | violencia

Violencia y explotación sexual: hay tres detenidos tras el rescate de una adolescente privada de su libertad durante cinco años

La joven relató haber sido obligada a prostituirse y sufrir golpizas. Tras la denuncia, la fiscal Vivian Galeano ordenó la detención de tres sospechosos y allanamientos en el barrio El Abasto

24 de septiembre 2025 · 14:45hs
Una mamá adolescente de 16 años y su bebé fueron rescatadas por la policía santafesina tras la denuncia de la víctima quien sufrió violencia de género, privación de la libertad y explotación sexual en el barrio General López, en la capital provincial.

El caso salió a la luz cuando la joven se acercó a dos hermanas que esperaban el colectivo, solicitando ayuda para trasladar a su bebé al hospital, ya que el padre de la criatura —su pareja de 19 años— lo había golpeado y necesitaba atención médica urgente.

Al escuchar el relato, las mujeres advirtieron anomalías y signos de vulnerabilidad extrema en la adolescente. La víctima relató que había estado privada de su libertad durante cinco años, que sufría golpizas frecuentes y que era obligada por su suegra a prostituirse.

Las hermanas la llevaron a su vivienda familiar, le brindaron asistencia y cuidados, y realizaron la denuncia al 911. Desde la central de emergencias se enviaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino para verificar la situación y notificar a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Vivian Galeano, quien dispuso medidas de protección urgentes para la adolescente y su bebé.

Allanamientos

Esta mañana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo del Grupo de Irrupción Táctica (GAT), realizaron varios allanamientos en inmuebles del barrio El Abasto, en el extremo noroeste de la capital santafesina. La operación permitió la aprehensión de los tres principales sospechosos y el secuestro de armas, drogas y diversos elementos electrónicos.

La Jefatura de la PDI Región I informó los procedimientos a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Vivian Galeano, quien dispuso que los detenidos permanezcan privados de su libertad y sean imputados como presuntos autores de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado por tratarse de una menor.

