Sorprendieron a una mechera robando en el Supermercado Alvear: quedó filmada en otros dos hurtos previos

La mujer fue sorprendida sustrayendo mercaderías de las góndolas y poniéndolas en su mochila. Policías del BOU la aprehendieron, y secuestraron los elementos sustraídos

Juan Trento

Juan Trento

19 de febrero 2026 · 12:43hs
Este martes, antes de las 21, una mujer fue sorprendida cuando estaba hurtando mercadería dentro de la sucursal del Supermercado Alvear, ubicada sobre calle 4 de Enero al 2200, a la vuelta de la Municipalidad de Santa Fe. Los responsables y encargados de la firma comercial denunciaron el delito que estaba cometiendo ante un operador de la Central de Emergencias 911.

Minutos después arribaron oficiales de la Brigada de Orden Urbano (BOU), quienes revisaron la mochila de la mujer y hallaron elementos sustraídos de las góndolas. Además, los responsables del local aportaron las filmaciones de las cámaras de seguridad. En las imágenes se comprobó que la misma mujer también había sustraído mercaderías y otros bienes en días anteriores, hechos que quedaron registrados.

Otros hurtos anteriores

La mujer, identificada como J. L. D., de 27 años, fue detectada mientras sustraía mercadería y otros elementos de las góndolas, que colocaba de manera disimulada dentro de su mochila.

La situación fue advertida por los operadores del sistema de videovigilancia con el que cuenta la sucursal del Supermercado Alvear, lo que permitió comparar las imágenes con registros de hechos ocurridos el martes 10 y el sábado 14 de febrero, cuando una mujer había sustraído bebidas y alimentos. Se trataba de la misma persona.

Las filmaciones fueron entregadas por los responsables del comercio a la Policía y a la Justicia.

Delito imputado

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos superiores comunicaron lo sucedido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que la mujer aprehendida continúe privada de su libertad, sea debidamente identificada y se le forme causa como presunta autora del delito de hurtos reiterados.

