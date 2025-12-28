El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

La Justicia reconstruye el homicidio del adolescente ocurrido en barrio Chalet, con peritajes, celulares secuestrados y la sospecha de una emboscada planificada.

El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

La investigación por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años , ocurrido en un inmueble abandonado del barrio Chalet, avanza con medidas de alto impacto: tres adolescentes aprehendidos , secuestro de teléfonos, peritajes forenses determinantes y una trama atravesada por redes sociales, imágenes y posibles filmaciones del ataque.

El cuerpo de Jeremías Monzón fue hallado en una fábrica abandonada ubicada en J. J. Paso al 3700, en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe, frente a la cancha de Colón.

La muerte se habría producido entre la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de diciembre.

2. La víctima

Jeremías tenía 15 años y residía en la ciudad de Santo Tomé. Su desaparición fue denunciada el mismo jueves 18, horas después de haber salido de su casa para encontrarse con una joven en Santa Fe.

3. Tres menores detenidos

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron cuatro allanamientos simultáneos en Santa Fe y Santo Tomé.

Como resultado fueron aprehendidos tres adolescentes, entre ellos una joven de 16 años que mantenía una relación afectiva con la víctima.

4. Los celulares y las imágenes

Durante los procedimientos se secuestraron numerosos teléfonos celulares que ahora son analizados por las fiscalías intervinientes.

Los investigadores creen que en esos dispositivos podrían existir imágenes o videos del momento del ataque, lo que sería una prueba central.

5. La hipótesis de la emboscada

La principal línea de investigación sostiene que la joven de 16 años habría convocado a Jeremías a Santa Fe y lo condujo hasta el lugar donde lo estaban esperando sus atacantes.

Incluso se analiza la posibilidad de que el homicidio haya sido planificado y registrado en video.

6. Las heridas y el ataque

La necropsia determinó que el adolescente recibió más de 20 puñaladas en la zona torácica.

Se utilizaron al menos dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador, lo que refuerza la hipótesis de que participaron al menos dos personas.

7. Buzos tácticos y rastrillaje

Tras el testimonio de una persona que se presentó ante la Justicia, se ordenó un rastrillaje en el Parque del Sur.

Buzos tácticos y peritos de la PDI buscaron posibles elementos probatorios arrojados al agua luego del crimen.

8. Redes sociales en el trasfondo

Las redes sociales, fotografías y filmaciones aparecen como un eje clave de la trama.

Una relación conflictiva, el manejo de imágenes privadas y discusiones por su difusión habrían sido factores determinantes en el desencadenamiento del ataque.

9. Intervención judicial

La causa está en manos de las fiscalías de Homicidios y de Menores del Ministerio Público de la Acusación, que ordenaron peritajes criminalísticos, análisis de dispositivos electrónicos y la detención de los sospechosos.

10. Lo que viene

Ahora se aguardan los resultados de los peritajes tecnológicos, el análisis de cámaras de seguridad del recorrido entre el lugar del crimen y el Parque del Sur, y la definición de responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.