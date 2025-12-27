B° Barranquitas: tres heridos en una batalla campal entre decenas de personas armadas

Fue un enfrentamiento que involucró a mujeres y hombres. Durante los festejos de Navidad también se registró una gresca de grandes proporciones. La Policía trasladó en un patrullero a un menor herido al hospital Cullen.

Faltaban algunos minutos para llegar a las tres de la madrugada de este sábado cuando los operadores de la central de emergencias 911 comenzaron a recibir llamados telefónicos de vecinos del barrio Barranquitas, que viven en las inmediaciones de la esquina de Juan Díaz de Solís y Perú. Los alertaban sobre una pelea en la vía pública que incluyó deflagraciones de disparos de arma de fuego.

Desde el 911 enviaron a oficiales de la Comisaría 9ª, del Comando Radioeléctrico capitalino y de la Policía de Acción Táctica (PAT) para verificar la situación en la zona. Al operativo también se sumaron oficiales y suboficiales de una patrulla de la Policía Federal Argentina —División Unidad Operativa Federal— con sede en la ciudad de Santa Fe.

Cuando los policías de ambas fuerzas arribaron al escenario de violencia, se encontraron con tres personas heridas. Los socorrieron, impusieron orden y, mientras tanto, los demás participantes escaparon corriendo, refugiándose en la oscuridad de la noche.

Adolescente apuñalado

Cuando los policías llegaron a la zona del enfrentamiento, solo quedaron los restos de una gresca generalizada entre varios grupos de mujeres, hombres y jóvenes. Todos se dispersaron, pero tres personas permanecían tendidas en la calle. De inmediato, los efectivos solicitaron al operador del 911 la presencia de personal médico del SIES 107 para asistir a los heridos.

Un adolescente de 17 años presentaba evidentes cortes y heridas punzantes en distintas partes del cuerpo, provocadas con un arma blanca. Debido a la constante emanación de sangre, fue trasladado de urgencia en un patrullero, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Cullen. Allí fue recibido por médicos del servicio de Emergentología, quienes le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación. El menor apenas balbuceaba, visiblemente aterrorizado por la violenta situación que había atravesado.

Heridos mayores

Los otros dos heridos, una mujer de 30 años identificada como B. G. y un joven de 23 años, D. S. G., presentaban politraumatismos. Fueron asistidos por personal médico y trasladados en dos ambulancias del SIES 107 al hospital Cullen, donde recibieron curaciones.

La particularidad del caso es que luego los tres heridos fueron entrevistados por efectivos del Destacamento 11º del nosocomio público y se negaron rotundamente a formalizar denuncias contra sus agresores.

Testigos e imágenes

La novedad sobre la violenta gresca generalizada fue informada a las jefaturas de la DUOF Santa Fe de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dieron intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó que se les recepcione declaración y denuncia a los heridos mayores en el hospital Cullen, aunque estos se negaron a denunciar. Además, dispuso la identificación de testigos que pudieran aportar información sobre el hecho y sus participantes, y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona de Perú y Juan Díaz de Solís, epicentro del violento enfrentamiento.