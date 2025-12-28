Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Uno Santa Fe | Ovación | Inter

Con esta victoria, Inter alcanzó los 36 puntos y recuperó el liderazgo del torneo, superando por una unidad al Milan y dejando a Napoli a dos.

28 de diciembre 2025 · 20:23hs
Inter de Milán dio un golpe de autoridad en el cierre del año. En condición de visitante y en un duelo clave por la Serie A, el equipo nerazzurri derrotó 1-0 a Atalanta y volvió a subirse a la cima del campeonato, respaldado por una actuación sólida y la jerarquía de Lautaro Martínez, autor del único gol del partido.

Gol de Lautaro Martínez y un triunfo clave

El encuentro, correspondiente a la fecha 17 de la liga italiana, mostró a un Inter paciente y ordenado. Tras un primer tiempo equilibrado, el equipo dirigido por Cristian Chivu logró imponer condiciones en el complemento, cuando encontró los espacios necesarios para golpear en el momento justo.

A los 20 minutos del segundo tiempo, una recuperación alta derivó en la asistencia de Pio Esposito para Lautaro Martínez, quien definió con categoría ante Marco Carnesecchi y sentenció el resultado.

Además, el gol le permitió al delantero argentino trepar a la cima de la tabla de goleadores, con ocho tantos, igualando la línea del estadounidense Christian Pulisic.

Realidades opuestas en el cierre del año

Para Atalanta, la derrota significó un freno en su levantada y una caída al undécimo puesto, con 22 unidades. El equipo de Raffaele Palladino buscará recuperarse cuando reciba a Roma en la próxima jornada.

Inter, en cambio, ya piensa en lo que viene: el domingo 4 de enero, abrirá el 2026 enfrentando a Bologna en San Siro, con el objetivo de sostener el liderazgo y confirmar su candidatura al título.

En Bérgamo, el Inter mostró carácter, eficacia y una vez más encontró en Lautaro Martínez a su referencia determinante para cerrar el año desde lo más alto del fútbol italiano.

