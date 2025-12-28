Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Unión afrontará la pretemporada 2026 en Uruguay con partidos amistosos televisados por Disney+ y ESPN Premium.

Unión volverá a decir presente en la Serie Río de la Plata , uno de los clásicos de cada verano. El Tatengue iniciará la pretemporada 2026 en Santa Fe y luego viajará a Uruguay para disputar amistosos internacionales que servirán como puesta a punto y que, además, contarán con transmisión televisiva .

El plantel rojiblanco comenzará los trabajos el 2 de enero en Santa Fe , bajo la conducción de Leonardo Madelón . Tras una primera etapa de entrenamientos en el predio local, el cuerpo técnico diagramó una gira internacional que incluirá dos compromisos de preparación en Montevideo .

El sábado 10 de enero, el equipo realizará un entrenamiento de turno simple y luego viajará hacia Buenos Aires. Al día siguiente, el domingo 11, la delegación cruzará el Río de la Plata en Buque Bus para instalarse en Uruguay.

Amistosos en Montevideo y regreso a Santa Fe

Ya en suelo uruguayo, Unión disputará dos partidos amistosos, programados para el miércoles 14 y el sábado 17 de enero, ambos en Montevideo. Finalizado el segundo encuentro, el plantel regresará a Santa Fe para continuar con la preparación de cara al inicio oficial de la temporada.

Estos partidos permitirán evaluar variantes tácticas, sumar rodaje futbolístico y ajustar detalles en una etapa clave del año.

Un torneo internacional con transmisión televisiva

La Serie Río de la Plata, que se desarrollará del 10 al 23 de enero, tendrá una amplia cobertura: será transmitida por Disney+ en Sudamérica y por ESPN Premium en Argentina, lo que le dará mayor visibilidad a los amistosos del Tatengue.

El certamen contará con una destacada nómina de equipos. Además de Unión, participarán Peñarol, Atlético Tucumán, Independiente, San Lorenzo, Huracán y River Plate por Argentina; Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay; Colo Colo y Deportes Concepción de Chile; y Alianza Lima de Perú.

Un escenario exigente y de jerarquía para que Unión afine su funcionamiento y llegue con ritmo competitivo al arranque de la temporada 2026.