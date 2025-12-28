Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Los episodios se suman a otros registrados durante 2025 y vuelven a poner en agenda la necesidad de reforzar políticas de acompañamiento y contención institucional.

Dos integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe murieron durante el fin de semana en hechos ocurridos en las ciudades de Rosario y Coronda.

Se trató de un suboficial de la Policía de Santa Fe y de un suboficial del Servicio Penitenciario provincial, ambos en actividad. Las investigaciones judiciales, que se encuentran en pleno desarrollo, indicaron que en los dos casos las muertes estarían vinculadas a decisiones personales , lo que generó un profundo impacto en el ámbito institucional y volvió a poner en foco la problemática de la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad.

Suboficial de la Policía de Santa Fe

El primero de los episodios se registró alrededor de las 2.30 del sábado en un departamento ubicado en calle Juan Manuel de Rosas al 1400, en la ciudad de Rosario. Allí fue hallado sin vida B. R. E., de 25 años, suboficial en actividad que prestaba servicios en la Brigada de Orden Urbano (BOU) de la Unidad Regional II.

Minutos antes, el joven se había comunicado con su novia —también integrante de la fuerza— y le envió un mensaje de despedida a través de la aplicación WhatsApp. Ante la situación, una comisión policial se dirigió al lugar y encontró el cuerpo del suboficial tendido sobre una cama, con su arma reglamentaria sobre el tórax.

La situación fue informada de inmediato a la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la intervención del médico policial y de los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Tras las actuaciones de rigor, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la correspondiente necropsia.

Suboficial del Servicio Penitenciario de Santa Fe

El segundo hecho ocurrió también en la madrugada del sábado en una vivienda familiar de la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo. Un joven encontró sin vida a su padre, E. T. C., de 47 años, suboficial en actividad del Servicio Penitenciario de Santa Fe que prestaba servicios en la cárcel de Piñero, departamento Rosario.

Según las primeras actuaciones, el hombre habría utilizado el arma reglamentaria de su pareja, una mujer policía en actividad. Tras la denuncia del hijo, efectivos de la Comisaría 1ª de Coronda constataron la situación y dieron aviso al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Los trabajos fueron realizados por personal del área Científica de la Policía de Investigaciones y, una vez concluidos, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la necropsia.

Necropsia y peritajes criminalísticos

En ambos hechos, los elementos recolectados dentro de los domicilios y las primeras evaluaciones realizadas por los investigadores son compatibles con decisiones personales. No obstante, los fiscales intervinientes en Rosario y Coronda dispusieron el cumplimiento estricto del protocolo judicial, ordenando el envío de los cuerpos a la morgue judicial para que los médicos forenses certifiquen científicamente las causas de las muertes mediante las necropsias.

Las novedades fueron comunicadas a las jefaturas de la Unidad Regional II Rosario y de la Unidad Regional XV San Jerónimo, así como a las autoridades judiciales competentes, junto con el detalle de los peritajes realizados por la PDI.

Preocupación en las fuerzas de seguridad

Las dos muertes causaron fuerte impacto entre el personal de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario provincial. Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad siguen con atención ambos casos, en un contexto donde la salud mental del personal de las fuerzas de seguridad se ha convertido en una preocupación creciente.

Estos hechos se suman a otros episodios similares registrados durante 2025 en distintos puntos del territorio santafesino, lo que vuelve a poner en agenda la necesidad de profundizar políticas de acompañamiento, prevención y contención para quienes cumplen tareas en organismos de seguridad.

