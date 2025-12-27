Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos la joven de 16 años con la que mantenía una relación

Hubo cuatro allanamiento, dos en Santo Tomé y los otros dos en Santa Fe. La adolescente fue llevada esta mañana ante los estrados judiciales, donde se le informó que quedaba detenida en el marco de la investigación por el crimen.

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos una joven de 16 años con la que mantenía una relación

Entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado se realizaron cuatro allanamientos , dos en la ciudad de Santo Tomé y otros dos en la ciudad de Santa Fe , que arrojaron como resultado inmediato la aprehensión de tres menores , entre ellos una joven de 16 años , quien mantenía una relación personal con el adolescente Jeremías Monzón , de 15 años .

El joven fue asesinado entre la tarde del jueves 18 de diciembre y el viernes 19 , en un inmueble abandonado ubicado en J. J. Paso al 3700 , en el barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe .

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares. El viernes se presentó una persona junto a su abogado y declaró que los asesinos podrían haber arrojado elementos probatorios incriminantes a las aguas del parque Sur. A raíz de esa información, buzos tácticos y peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI) rastrillaron ayer por la tarde todo el sector.

El pedido de paradero de la menor

La adolescente de 16 años, que vivía con su abuela en uno de los departamentos del Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario, ubicado detrás de la cancha de Colón, desapareció de manera repentina de su vivienda familiar el sábado 20 de diciembre, hace una semana.

Su desaparición se produjo de forma simultánea a la difusión de la denuncia por el pedido de paradero de Jeremías Monzón, quien faltaba de su hogar en la ciudad de Santo Tomé desde la tarde del jueves 18 de diciembre.

Reconstrucción histórica

El lunes 22 de diciembre, a media mañana, fue hallado el cadáver de Jeremías Monzón, de 15 años, en un inmueble abandonado de J. J. Paso al 3700. El médico policial constató que la muerte se produjo entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre, es decir, entre 72 y 96 horas antes del hallazgo, lo que coincidía con su desaparición.

Desde un primer momento de la investigación policial surgió que Jeremías mantenía estrechos vínculos con una joven de 16 años del Fonavi San Jerónimo, con quien había viajado desde la ciudad de Santo Tomé ese jueves 18 para encontrarse. Ese encuentro quedó registrado en diversas imágenes de cámaras de videovigilancia.

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

Ese mismo lunes 22, tras el hallazgo del cuerpo de Monzón, la abuela de la adolescente se presentó de manera espontánea en la sede de la Subcomisaría 1ª del barrio Centenario y radicó una denuncia solicitando el pedido de paradero de su nieta. El martes, a media mañana, profesionales del Hogar Juan Diego informaron que la joven buscada había llegado al lugar junto a su madre.

El hallazgo de la menor

Minutos después arribaron pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes informaron a las fiscalías que la joven fue ubicada en la Casa Juan Diego, en San Jerónimo al 3100. La orden de las fiscalías intervinientes —la de Menores, a cargo de Francisco Cecchini, y la de Homicidios, encabezada por Gonzalo Iglesias— fue clara: la adolescente debía ser trasladada a Medicina Legal para la constatación de su estado de salud. El procedimiento se llevó a cabo y fue informado a la Justicia Penal santafesina.

Mientras tanto, la investigación por el crimen de Jeremías Monzón continuaba por las distintas líneas abiertas.

Testimonio revelador

El viernes se presentó una persona junto a su abogado y declaró que era posible que los asesinos de Jeremías Monzón, de 15 años, hubieran descartado elementos probatorios incriminantes del homicidio en las aguas del parque Sur. Tal como informó UNO Santa Fe, buzos tácticos y agentes especialistas del área Científica de la PDI trabajaron en el lugar desde media tarde y hasta bien entrada la noche.

Ella quedó detenida

En forma simultánea, durante las últimas horas del viernes y la madrugada de este sábado, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos, dos en la ciudad de Santo Tomé y otros dos en Santa Fe. En ese marco fueron aprehendidos tres menores, entre ellos la adolescente de 16 años que mantenía una relación afectiva con Jeremías Monzón. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares considerados cruciales para la investigación criminal.

Este sábado por la mañana, la joven fue trasladada ante la Justicia y, tras la exposición de los motivos, se le informó que quedaba privada de su libertad por su presunta vinculación con el crimen de Jeremías Monzón.