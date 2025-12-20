Trasladaron desde Córdoba a Rosario a "Cheche", delincuente prófugo de alto perfil oriundo de Cañada de Gómez

La PDI lo detuvo el fin de semana pasado en la autopista Rosario-Córdoba cuando intentaba huir en un remis. Estaba prófugo con orden de captura vigente por hechos violentos.

Fue trasladado desde la provincia de Córdoba Darío Oscar “Cheche” M., peligroso prófugo sobre quien recaía una orden de captura por varios delitos de amenazas y abuso de armas, ocurridos en la ciudad de Cañada de Gómez.

En un operativo coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), en conjunto con equipos tácticos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario, el hombre de 27 años fue ingresado a la Unidad Penitenciaria Nº 5 de la ciudad de Rosario.

Una comisión integrada por personal de la UCAP, del distrito Cañada de Gómez de la PDI y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional VI, trasladó al hombre detenido hace una semana en la provincia vecina.

Detenido en Córdoba

Se encontraba detenido en la Alcaidía Departamental de Marcos Juárez, de Córdoba. Su traslado fue primero hasta la ciudad de Cañada de Gómez, en donde se realizaron los trámites de rigor y su correcta identificación. Luego fue derivado al Complejo Penitenciario Rosario, donde quedó alojado hasta que sea llevado a audiencia imputativa.

Se encontraba prófugo y con orden de captura vigente, y había sido aprehendido el pasado fin de semana por personal de la Unidad de Captura de Alto Perfil de PDI en jurisdicción de la localidad cordobesa de General Roca.

La captura de Cheche se concretó el pasado sábado en la autopista Rosario-Córdoba entre las localidades de Tortugas (Santa Fe) y General Roca (Córdoba), mientras se trasladaba en un remís con sentido a Córdoba en calidad de pasajero, cuando los agentes identificaron a un Chevrolet Prisma color blanco.

Fue a partir de tareas de inteligencia de PDI y el fiscal Santiago Tosco, de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, que los agentes comenzaron a realizar un seguimiento en la dirección referida, logrando observar que el sindicado se dirigía hacia la provincia de Córdoba. Procedieron a la detención del vehículo, y el hombre descendió por el sector de la banquina para huír hacia el campo, aunque los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo.

La investigación incluyó tareas de inteligencia sobre el entorno familiar y social de “Cheche”, quien se mantenía oculto, no dormía dos noches seguidas en el mismo lugar y se movía entre Santa Fe y la provincia de Córdoba. Al momento de su captura, llevaba consigo una suma cercana a los cuatro millones de pesos.