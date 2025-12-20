Uno Santa Fe | Policiales | Colastiné

"Ma, me están llevando. Ayuda": buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

Una mujer de 47 años se presentó el viernes y denunció la desaparición de su hija Dalma Micaela C. de 28 años. El fiscal MPA Eduardo Orio ordenó la urgente búsqueda de la mujer a los pesquisas de la PDI.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de diciembre 2025 · 13:18hs
La Comisaría 28 de Colastiné donde se realizó la denuncia

La Comisaría 28 de Colastiné donde se realizó la denuncia

La Policía de Santa Fe y la Policía de Investigaciones (PDI) buscan intensamente a Dalma Micaela C., una mujer de 28 años que desapareció en Colastiné, luego de enviar un angustiante mensaje de WhatsApp a su madre.

Según consta en la denuncia por pedido de paradero, este viernes a las 11.20 una mujer de 49 años se presentó en la Comisaría 28ª de Colastiné para alertar sobre la desaparición de su hija, quien salió de la vivienda familiar alrededor de la 1 de la madrugada y no regresó.

Antes de perder contacto, la joven logró enviarle a su madre un mensaje que encendió todas las alarmas: “Ma, me están llevando. Ayuda”. La denunciante explicó que respondió de inmediato, pero aunque los mensajes llegan al teléfono celular de su hija, no obtuvo ninguna respuesta posterior.

Intervención judicial y activación del protocolo

Ante la gravedad del hecho y el riesgo para la vida de la mujer, la Jefatura de la Comisaría 28ª informó de manera urgente a la Unidad Regional I La Capital. A su vez, el caso fue puesto en conocimiento del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, Eduardo Orio, quien ordenó la intervención inmediata de la Policía de Investigaciones (PDI).

Investigación y búsqueda en marcha

Efectivos de la PDI Región I se abocaron de forma urgente a la investigación del pedido de paradero, siguiendo los protocolos establecidos para personas desaparecidas. Las tareas incluyen entrevistas a familiares y vecinos, además del relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la joven.

De acuerdo con la descripción aportada por su madre, Dalma Micaela C. vestía al momento de desaparecer un short de jean, campera de algodón negra y ojotas azules con líneas blancas. Es de tez trigueña, cabello oscuro, contextura delgada y mide aproximadamente 1,65 metros.

La investigación continúa y no se descarta ninguna hipótesis. Desde las fuerzas de seguridad solicitaron que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con la Policía, la PDI o la comisaría más cercana.

Colastiné búsqueda mujer desaparecida
