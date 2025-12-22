Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Ante la obligatoriedad de contar con un secretario deportivo, en Unión avanza una definición clave. Santiago Zurbriggen aparece como el principal candidato.

El fútbol argentino avanza hacia una mayor profesionalización de sus áreas y Unión no es la excepción. A partir de la próxima temporada, tanto en Primera División como en la Primera Nacional, los clubes deberán contar de manera formal con un secretario deportivo, una figura destinada a ordenar el proyecto futbolístico y a ser nexo permanente entre dirigentes, cuerpo técnico y plantel profesional.

LEER MÁS: Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

En ese contexto, la dirigencia rojiblanca comenzó a analizar opciones y, con el paso de las semanas, un nombre empezó a destacarse por encima del resto.

Zurbriggen toma ventaja en la carrera

Aunque en el radar aparecieron perfiles como Manuel De Iriondo y Jonathan Bottinelli, las conversaciones internas fueron decantando en una opción que genera mayor respaldo: Santiago Zurbriggen. El ex defensor combina conocimiento profundo del club, trayectoria en el fútbol profesional y una visión moderna del rol que hoy demanda el mercado.

Sin anuncios oficiales, todo indica que Unión se encamina a resolver esta cuestión en el corto plazo.

Un recorrido que empezó en el 15 de Abril

Zurbriggen nació en San Jerónimo Norte en 1990 y dio sus primeros pasos como profesional con la camiseta de Unión. Debutó en 2009 y rápidamente se ganó un lugar por su versatilidad defensiva, pudiendo adaptarse tanto a los laterales como al puesto de zaguero central.

Fue protagonista de dos momentos decisivos en la historia reciente del club: el ascenso de 2011, bajo la conducción de Frank Kudelka, y la campaña de 2014, donde el equipo logró subir a Primera de manera anticipada, con Zurbriggen como una pieza habitual dentro del once titular.

Trayectoria amplia y experiencia internacional

Luego de su etapa más extensa en Unión, el defensor continuó su carrera en distintos puntos del país, pasando por Lanús, Defensa y Justicia, Alvarado, Estudiantes de Caseros y Estudiantes de Río Cuarto. Además, sumó un valioso recorrido en el exterior, con experiencias en el fútbol italiano, donde actualmente integra el plantel del Costa Orientale Sarda.

Ese camino le permitió convivir con diferentes metodologías de trabajo, realidades institucionales y modelos de gestión deportiva, aspectos que hoy son considerados claves para el puesto que Unión busca cubrir.

Un rol que marcará el rumbo

La designación del secretario deportivo será una decisión estratégica. Unión apunta a consolidar una estructura que le permita planificar a largo plazo, optimizar el mercado de pases y sostener una identidad futbolística más allá de los nombres propios.

LEER MÁS: Unión y un mercado en pausa: más incógnitas que certezas en Santa Fe

Por estas horas, todos los caminos conducen a Santiago Zurbriggen, quien podría volver al club que lo formó, esta vez para asumir un desafío distinto, pero igual de determinante para el futuro rojiblanco.