Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Sucedió este miércoles en el filo de la medianoche en avenida Peñaloza al 5600. Bomberos extinguieron el fuego. Los daños fueron totales en la unidad

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de febrero 2026 · 12:57hs
Este miércoles, antes de la medianoche y por causas que son materia de investigación, un vehículo se incendió por completo en avenida Peñaloza al 5600, entre los barrios Los Hornos y Schneider, en la ciudad de Santa Fe.

Fueron vecinos de la zona quienes denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT), que preservaron el lugar, y posteriormente una dotación de Bomberos Zapadores, que logró extinguir el foco ígneo.

Los daños fueron totales y ahora se investiga si se trató de un hecho accidental o de un ataque incendiario intencional. La zona cuenta con cámaras de videovigilancia públicas y también se presume que podrían existir registros fílmicos de viviendas particulares del sector.

Destrucción total

El vehículo siniestrado es una Renault Oroch, que como consecuencia de la combustión resultó con destrucción total.

Si bien los bomberos trabajaron con celeridad, las llamas destruyeron e inutilizaron completamente la unidad. Tras la extinción del fuego, los efectivos de la PAT constataron que los daños fueron únicamente materiales.

Investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la identificación de posibles testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, con el objetivo de determinar si el incendio fue accidental o si se trató de un ataque incendiario doloso.

