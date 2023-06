"En los últimos meses barrio Roma se puso picante", dijo el comerciante asaltado

Este martes por la madrugada un local comercial que vende artículos de electrónica y para el hogar ubicado en Roque Saénz Peña y La Rioja, en barrio Roma, sufrió un robo. Tras violentar una reja y romper uno de los vidrios, delincuentes se llevaron varios elementos y huyeron del lugar. Su dueño, Nicolás habló con el Móvil de UNO 106.3 y dijo que "sabemos que fue cerca de las 5.30 de la mañana ya que a nosotros nos avisó un vecino. Ellos activaron la alarma comunitaria porque sonó la del local, pero la empresa no llamó a la policía por lo que vinieron los muchachos de la Cuarta y nos encontramos con que habían perforado la reja, rompieron el vidrio y entraron".

El botín que se llevaron fueron una computadora y celulares. "Es la segunda vez en tres meses que nos roban. En la primera no ingresaron pero con un palo se llevaron varias cosas que estaban cerca de la vidriera y ya no sabemos qué más poner. La pérdida es mucha y como ya habíamos sufrido un robo importante el seguro ya no nos cubre, por ejemplo, el blindex que es lo mas caro, asi que perdemos económicamente es importante".