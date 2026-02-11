Uno Santa Fe | Policiales | San José del Rincón

San José del Rincón: la hermana del intendente volvió a ser víctima de una agresión

Un hombre de 35 años fue detenido tras agredir a Melisa Soperez y a su padre, de 60 años, en su vivienda de la localidad costera. El hecho ocurre semanas después de otro ataque contra la hermana del intendente.

11 de febrero 2026 · 09:49hs
Melisa Soperez

Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Nuevamente, la vivienda familiar de la hermana del intendente de San José del Rincón, ubicada sobre calle Alférez Moreyra al 1600, fue escenario de un violento episodio. Un hombre fue aprehendido tras agredir a Melisa Anahí Soperez, de 38 años, y a su padre, Eduardo Soperez, de 60.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, quienes detuvieron a M. A. R., de 30 años, señalado como el presunto agresor. El hombre también presentaba lesiones al momento de su aprehensión.

Denuncia y aprehensión

El hecho ocurrió este martes, pasadas las 21. Vecinos alertaron a la central de emergencias 911 tras escuchar gritos provenientes de la vivienda. Minutos después, los policías llegaron al lugar y encontraron a tres personas lesionadas: Melisa Soperez, su padre y el presunto atacante.

Según indicaron las víctimas, M. A. R. fue quien los agredió, por lo que los uniformados procedieron a su aprehensión. Además, secuestraron la motocicleta en la que se movilizaba, una Yamaha XTZ 125 azul, patente 434 JIX. Tanto el detenido como el vehículo fueron trasladados a la sede policial.

Intervención de la Fiscalía

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que el hombre continúe privado de su libertad, sea correctamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de lesiones.

Este miércoles por la mañana, la fiscal del MPA Rosana Peresin dispuso que el aprehendido pase a estar formalmente en calidad de detenido por el delito mencionado.

Antecedente por tentativa de homicidio

El caso se da en un contexto de reiterados hechos de violencia contra la familia. El lunes por la tarde se presentaron en la Comisaría 3ª de Santa Fe dos mujeres que tenían pedido de captura activo como presuntas autoras del delito de tentativa de homicidio contra Melisa Soperez.

Se trata de C. M., de 24 años, y J. S., de 22, quienes quedaron privadas de su libertad por el ataque ocurrido la noche del domingo 26 de enero, también en la vivienda de Alférez Moreyra al 1600. Ambas fueron identificadas y tienen causa formada por el delito mencionado, mientras se aguarda que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije día y hora para la audiencia imputativa.

• LEER MÁS: Intento de homicidio: se entregaron las autoras del ataque armado a la hermana del intendente de San José del Rincón

San José del Rincón hermana agresión intendente
