VIDEO: así fue la persecución por calles y avenidas de Santa Fe que terminó con 13 kilos de cocaína ocultos en secarropas

Las imágenes muestran el momento en que la Brigada Motorizada inició una persecución urbana tras un control vehicular en Santa Fe. El operativo derivó en la detención de una pareja, el hallazgo de más de 13 kilos de cocaína ocultos en electrodomésticos y 18 allanamientos simultáneos en distintas localidades de la provincia.

2 de febrero 2026 · 19:20hs
Un video registrado durante un operativo policial expone el desarrollo de una persecución urbana que resultó clave para desarticular una organización dedicada al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.

Las imágenes corresponden al procedimiento que comenzó con un control vehicular de rutina y culminó con el secuestro de más de 13 kilos de cocaína ocultos en secarropas, además de múltiples allanamientos coordinados.

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

En el registro audiovisual se observa cómo personal de la Brigada Motorizada intenta identificar a los ocupantes de un Renault Mégane bordó durante un control en la intersección de Crespo y San Luis.

persecision

Ante la maniobra evasiva del conductor, se inicia una persecución controlada por distintas arterias de la ciudad, con comunicación inmediata al 911 y el despliegue de refuerzos policiales.

El video también muestra el momento en que, a la altura del Museo de la Constitución, desde el vehículo en fuga se descarta un bulto de gran tamaño sobre la calzada.

Esa acción resultaría determinante para el avance de la investigación, ya que en su interior se hallaron dos secarropas con paquetes de cocaína adheridos al cilindro de funcionamiento.

La persecución finalizó en Lavaisse al 4000, donde los efectivos lograron interceptar el vehículo y aprehender a una pareja, sin que se registraran heridos.

Posteriormente, la prueba de campo realizada por personal de la Policía Federal confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 13,300 kilos.

El procedimiento dio origen a una serie de 18 allanamientos simultáneos, coordinados por la Policía de Investigaciones (PDI), con intervención del Ministerio Público de la Acusación y apoyo de Prefectura Naval Argentina. La investigación se había iniciado a partir de una denuncia anónima recibida en el Buzón de la Vida y continúa abierta para determinar el alcance total de la organización y sus posibles conexiones en la provincia.

persecución cocaína video
