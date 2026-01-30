Uno Santa Fe | Policiales | persecución

Espectacular persecución por las calles de la ciudad: secuestraron 12 kilos de cocaína escondidos dentro de dos secarropas

Tras una frenética corrida desde el macrocentro hasta la Avenida de la Constitución, la policía detuvo a una pareja. Durante la huida, los delincuentes descartaron el cargamento de droga oculto en electrodomésticos.

30 de enero 2026 · 17:20hs
Espectacular persecución por las calles de la ciudad: secuestraron 12 kilos de cocaína escondidos dentro de dos secarropas

Espectacular persecución por las calles de la ciudad: secuestraron 12 kilos de cocaína escondidos dentro de dos secarropas
Espectacular persecución por las calles de la ciudad: secuestraron 12 kilos de cocaína escondidos dentro de dos secarropas

Espectacular persecución por las calles de la ciudad: secuestraron 12 kilos de cocaína escondidos dentro de dos secarropas

Una persecución que atravesó gran parte de la ciudad terminó este viernes al mediodía con un importante golpe al narcotráfico. Dos personas fueron detenidas tras ser interceptadas con un cargamento de 12 kilogramos de cocaína, los cuales eran transportados de una manera inusual: ocultos dentro de los tambores de dos secarropas.

El operativo se inició en la intersección de San Luis y Crespo, cuando agentes del Comando Radioeléctrico que realizaban un control de rutina observaron las maniobras evasivas de un Renault Logan. Ante la orden de detenerse, el conductor aceleró, dando inicio a una huida a toda velocidad por las calles santafesinas.

LEER MÁS: Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera

Descarte de droga en plena avenida y detención en Bº Ciudadela

La persecución se extendió hasta la Avenida de la Constitución (ex Mar Argentino). En ese trayecto, los ocupantes del vehículo arrojaron un bulto de gran tamaño a la calzada y continuaron su escape hacia el norte.

Minutos después, gracias a un operativo cerrojo, agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) localizaron el automóvil en la esquina de Lavaise y Roque Sáenz Peña, en barrio Ciudadela Norte. Allí fueron aprehendidos un hombre y una mujer, quienes quedaron inmediatamente a disposición de las autoridades.

Operativo persecución droga 2
Espectacular persecuci&oacute;n por las calles de la ciudad: secuestraron 12 kilos de coca&iacute;na escondidos dentro de dos secarropas

Espectacular persecución por las calles de la ciudad: secuestraron 12 kilos de cocaína escondidos dentro de dos secarropas

El hallazgo: electrodomésticos y "ladrillos"

Al regresar al punto donde los delincuentes habían descartado el misterioso paquete, los uniformados se encontraron con una sorpresa:

El contenido: dentro del envoltorio había dos secarropas (uno blanco y otro negro).

El cargamento: al abrir los tambores de los electrodomésticos, hallaron varios "ladrillos" compactos de estupefacientes.

El pesaje: las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de 12 kilos de cocaína de máxima pureza.

Intervención de la Justicia Federal

Dada la naturaleza del hallazgo, se dio intervención inmediata a la Policía Federal Argentina (PFA) y a los fiscales federales Claudio Aguirre y Gustavo Onel. Los funcionarios ordenaron el secuestro del vehículo, los teléfonos celulares de los detenidos y la custodia de la droga.

El fuerte operativo montado a la vera de la Avenida de la Constitución generó gran curiosidad y demoras en el tránsito, mientras los peritos realizaban el pesaje oficial y el etiquetado del material incautado. La investigación ahora busca determinar el origen y el destino final del cargamento, que tiene un alto valor en el mercado ilegal.

persecución cocaína secarropas droga
Noticias relacionadas
asi ingreso el delincuente al country aires del llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

noche de terror en el barrio privado aires del llano: un delincuente ingreso a dos casas, robo y escapo luego de efectuar un disparo

Noche de terror en el barrio privado Aires del Llano: un delincuente ingresó a dos casas, robó y escapó luego de efectuar un disparo

El menor detenido esta acusado de robos en por lo menos ocho comercios diferenetes

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Los dos detenidos fueron sorprendidos por la policía cuando estaban sustrayendo el transformador dentro delpredio de la EPE

Los sorprendieron robando un transformador de la EPE en la localidad de Nelson

Lo último

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Último Momento
Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Falleció Alfredo Davicce, el presidente más exitoso de River en los 90

Falleció Alfredo Davicce, el presidente más exitoso de River en los 90

Ovación
El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único