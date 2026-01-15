El despliegue se inició en la madrugada de este jueves tras detectar a cuatro motos de alta cilindrada realizando maniobras peligrosas. La Central de Emergencias 911 coordinó el seguimiento que terminó con un aprehendido en barrio San Pantaleón.

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera

En un procedimiento que destacó por la articulación entre tecnología y despliegue territorial, la Policía de Santa Fe logró desarticular una situación de alto riesgo vial en la zona norte de la capital provincial. El operativo culminó con la detención de un hombre y el secuestro de un motovehículo de gran potencia tras una persecución .

persecución policial motociclista

El inicio del operativo policial

Todo comenzó alrededor de las 3 de la mañana, cuando los operadores de la Central de Emergencias 911 alertaron sobre un grupo de cuatro motociclistas que circulaban a gran velocidad por la Avenida Blas Parera. Según los reportes oficiales, los rodados de alta cilindrada realizaban maniobras que ponían en serio peligro tanto su integridad como la de terceros.

Ante la presencia de las unidades policiales, tres de los motociclistas acataron la orden de detenerse, pero un cuarto emprendió una fuga que dio inicio a una persecución por distintas arterias de la ciudad.

Maniobras evasivas y captura

Durante el escape, el conductor circuló en contramano y realizó movimientos evasivos para intentar despistar a los móviles de la Policía de Acción Táctica (PAT) y de la Brigada Motorizada. Ante esta situación, se activó un operativo cerrojo coordinado en tiempo real desde el 911.

La persecución finalizó en la intersección de Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez, en el ingreso al barrio San Pantaleón, donde el motociclista fue interceptado y reducido por las fuerzas de seguridad.

Balance oficial

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad subrayaron el éxito del trabajo articulado:

Detenido: un hombre mayor de edad trasladado a la dependencia correspondiente.

Secuestro: el motovehículo quedó a disposición de la Justicia.

Coordinación: se resaltó la rapidez de respuesta de las unidades operativas gracias al seguimiento por cámaras y comunicaciones del 911.

Este tipo de intervenciones forman parte de los operativos de prevención y control vehicular que se vienen intensificando en las avenidas troncales de la ciudad para desalentar las picadas ilegales y las conducciones temerarias.