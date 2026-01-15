Uno Santa Fe | Policiales | persecución

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera

El despliegue se inició en la madrugada de este jueves tras detectar a cuatro motos de alta cilindrada realizando maniobras peligrosas. La Central de Emergencias 911 coordinó el seguimiento que terminó con un aprehendido en barrio San Pantaleón.

15 de enero 2026 · 19:33hs
Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera

En un procedimiento que destacó por la articulación entre tecnología y despliegue territorial, la Policía de Santa Fe logró desarticular una situación de alto riesgo vial en la zona norte de la capital provincial. El operativo culminó con la detención de un hombre y el secuestro de un motovehículo de gran potencia tras una persecución.

LEER MÁS: Impactante operativo policial a contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

persecución policial motociclista

El inicio del operativo policial

Todo comenzó alrededor de las 3 de la mañana, cuando los operadores de la Central de Emergencias 911 alertaron sobre un grupo de cuatro motociclistas que circulaban a gran velocidad por la Avenida Blas Parera. Según los reportes oficiales, los rodados de alta cilindrada realizaban maniobras que ponían en serio peligro tanto su integridad como la de terceros.

Ante la presencia de las unidades policiales, tres de los motociclistas acataron la orden de detenerse, pero un cuarto emprendió una fuga que dio inicio a una persecución por distintas arterias de la ciudad.

Maniobras evasivas y captura

Durante el escape, el conductor circuló en contramano y realizó movimientos evasivos para intentar despistar a los móviles de la Policía de Acción Táctica (PAT) y de la Brigada Motorizada. Ante esta situación, se activó un operativo cerrojo coordinado en tiempo real desde el 911.

La persecución finalizó en la intersección de Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez, en el ingreso al barrio San Pantaleón, donde el motociclista fue interceptado y reducido por las fuerzas de seguridad.

Balance oficial

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad subrayaron el éxito del trabajo articulado:

Detenido: un hombre mayor de edad trasladado a la dependencia correspondiente.

Secuestro: el motovehículo quedó a disposición de la Justicia.

Coordinación: se resaltó la rapidez de respuesta de las unidades operativas gracias al seguimiento por cámaras y comunicaciones del 911.

Este tipo de intervenciones forman parte de los operativos de prevención y control vehicular que se vienen intensificando en las avenidas troncales de la ciudad para desalentar las picadas ilegales y las conducciones temerarias.

persecución operativo motociclista Blas Parera
Noticias relacionadas
El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Impactante operativo policial contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

Impactante operativo policial a contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

Quedo atrapado en u intento de robo a aun mayorista en Recreo

Quiso huir tras robar en un mayorista en la ciudad de Recreo y quedó atrapado

Giro en la causa del crimen de barrio Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Giro en la causa del crimen de Bº Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Lo último

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Último Momento
Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Ovación
El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus