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Las ventas minoristas bajaron en marzo: cayeron todos los rubros, excepto farmacias y ferreterías

Según el relevamiento de Came, las pequeñas y medianas empresas registraron una contracción interanual del 0,6% en precios constantes. La comparación con febrero marcó un descenso del 0,4% para la actividad comercial minorista.

12 de abril 2026 · 13:07hs
Las ventas minoristas bajaron en marzo: cayeron todos los rubros, excepto farmacias y ferreterías

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una contracción interanual del 0,6% medida a precios constantes en marzo, según informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). A su vez, la comparación con el mes de febrero marcó un descenso del 0,4% para la actividad comercial minorista.

En cuanto a las perspectivas para el año, el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso.

Sobre la disposición para invertir, el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto.

Rubros en el informe de Came

La evaluación por sectores validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%).

En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

Según Came, los rubros Farmacia y Ferretería mostraron resiliencia frente a las marcadas . El inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron al volumen general. La dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa

ventas Came marzo
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