Feroz tiroteo en B° Barranquitas, a 300 metros de la Comisaría 6ta: "La balacera duró casi 30 minutos"

Personal de la Policía capitalina puedo constatar luego del brutal tiroteo, cerca de 30 vainas servidas de balazos de armas de distinto calibre.

tiroteo barranquitas 3.jpg Tiroteo entre bandas rivales de delincuentes en barrio Barranquitas Oeste. gentileza

"Todas las noches viven a los tiros, ya no nos podemos ni asomarnos a las ventanas o salir a la vereda. Ni hablar de ir a la plaza con los chicos. Es un martirio vivir así. Para colmo, cuando llamamos a la policía nunca tenemos respuesta inmediata", denunció un vecino que se animó a hablar con los medios santafesinos, pero que obviamente pidió el resguardo de su identidad para no sufrir represalias por parte de los protagonistas de las balaceras, que según cuentan en el barrio, "todos saben quienes son".

"La Comisaría 6ta no da respuestas. Llamamos y nunca aparecen los móviles policiales cuando los necesitamos. Además, no vemos operativos ni policías dando vueltas por las calles y eso hace que los delincuentes se apoderen del barrio y hagan lo que quieran, como lo que pasó anoche, una balacera infernal sin ningún detenido. De milagro no hubo víctimas fatales", continuó agregando el vecino.

"El tiroteo de anoche duró cerca de media hora. Es impresionante, no se de donde sacan tantas balas. Además, el tiroteo fue a tres cuadras de la Comisaría 6ta. La verdad no se entiende. Acá en el barrio todos los vecinos saben quienes son, pero tenemos miedo de denunciarlos por las amenazas. No queda otra que mudarse con la impotencia de no poder hacer otra cosa para vivir en paz", sostuvo el vecino.

"La mayoría de las casas tienen puertas, ventanas y aberturas de aluminio, es decir, las balas las traspasan como si nada. No queda otra que dejar todo e irse del barrio. Es tristísimo vivir así", finalizó el vecino de barrio Barranquitas Oeste.