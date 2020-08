Fiscal rosarino negó haber filtrado información a una banda

El fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, a quien se investiga por su presunta colaboración con una banda vinculada al juego clandestino y que además se dedicaba a realizar extorsiones, negó hoy desde la puerta de su domicilio estar vinculado con esos episodios y destacó que el hecho de que se lo asocie con una banda delictiva vinculada con Los Monos "es una barbaridad". Además, pidió ser separado provisoriamente de su cargo.

Ponce Asahad, también a cargo de la Unidad Covid-19 del MPA, enfrentó a la prensa esta tarde luego del allanamiento realizado por tropas de la TOE, procedimiento en el que se secuestró documentación, y explicó que durante ese operativo puso a disposición de la Justicia su teléfono celular y su computadora. "Hubo un procedimiento en mi residencia particular, puse a disposición de las autoridades mi computadora y mi teléfono y otros elementos de trabajo. Fue un procedimiento impecable tanto de la TOE como de la fiscal interviniente, Gisela Paolicelli, y de la auditora general del Ministerio Público Fiscal, María Cecilia Vranesich, a quien considero como la gran garantía de transparencia en el MPA".

Las sospechas de que un integrante de la Fiscalía facilitaba datos a miembros de una organización delictiva quedaron expuestas en una audiencia pública en la que se ventiló una trama de extorsiones que llevó a descubrir una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario y en la que fueron acusadas cinco personas, entre ellas un oficial retirado de la policía y un hombre que está preso por instigar el atentado cometido en enero pasado contra el Casino City Center donde un apostador resultó asesinado.

"La verdad es que me sorprende esta investigación donde me asocian a una banda vinculada ni más ni menos que con Los Monos. Soy respetuoso de la investigación que llevan otros fiscales y en tal sentido me he sometido voluntariamente al proceso", agregó y aclaró que no iba a responder preguntas, algo que finalmente no cumplió.

Ponce Asahad fue vehemente al señalar que el día de la filtración de datos sobre un detenido vinculado al crimen del casino City Center no ingresó al sistema informático del MPA: "Tampoco emití ningún mensaje, por eso de las captura de pantalla", al tiempo que aprovechó la presencia de los medios para considerar: "Me llama poderosamente la atención, y creo que amerita una investigación profunda de parte de la auditora del MPA , y no se si corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ni bien se inició el procedimiento en mi residencia salió una nota firmada por dos periodistas sobre lo que estaba pasando. Esto indica que hay filtraciones de todo tipo".

El fiscal dijo sentirse "conmocionado" por la situación, "fundamentalmente por mi familia". "Yo asumí esta función y juré desempeñarla con lealtad, juré por la Constitución", indicó.

"Sé que yo no filtré la información que anda dando vueltas . Yo no puedo decir nada de mi ayudante, será el que deba responder. Yo, y todo el MPA lo sabe, esta persona es una de las personas más contraidas al trabajo", dijo en defensa de su empleado.

El fiscal también, luego de reiterar que la situación le parecía "una barbaridad", y dijo no saber si se trataba de "una operación". Por otra parte, reveló que "como ciudadano debo tener el imperativo ético de poner a disposición y he solicitado por escrito y he firmado mi suspensión provisoria en el cargo hasta que esto llegue a las últimas instancias porque es mi obligación como funcionario del Estado. No he hablado con (el fiscal general) el doctor Baclini. Yo hablé con la doctora Vranicich en el procedimiento de hoy y con la doctora Paolicelli".

El funcionario del MPA dijo que pidió además que se le indique cuándo se realizarán los peritajes de su celular y su computadora para que puedan estar presentes sus abogados. "Pedí eso por razones de seguridad y de garantías constitucionales, porque en otras causas han desaparecido hasta teléfonos en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. No quiero tener ninguna sorpresa al respecto", enfatizó.

Por último, reiteró: "Yo les puedo dar mi palabra de honor y les puedo jurar por la memoria de mi padre que no envíe ningún tipo de whatsapp ni entré al sistema ese día".