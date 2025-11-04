Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Carlos Gabriel Gazpoz, de 49 años, era buscado por atacar a tiros a su pareja en el barrio 72 Viviendas. Este lunes se presentó en los Tribunales entrerrianos y quedó detenido.

El santafesino se entregó a la policía junto a sus abogados luego de permanecer casi una semana prófugo

Carlos Gabriel Gazpoz , de 49 años , oriundo de Santa Fe , era buscado intensamente por la Policía de Entre Ríos y la PDI santafesina tras ser señalado como el presunto autor de la tentativa de femicidio contra su pareja en la ciudad de Paraná . Este lunes, y cercado por varias partidas policiales, decidió entregarse en los Tribunales entrerrianos , poniendo fin a varios días de operativo conjunto entre ambas provincias.

El hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre por la noche en una vivienda ubicada en Celia Torrá y Río Gualeguay , dentro del barrio 72 Viviendas , en la zona sudeste de Paraná. Según la investigación, Gazpoz esperó a la mujer –con quien mantuvo una relación durante tres años– y tras una violenta discusión le disparó con un arma de fuego .

La víctima logró moverse a tiempo y el proyectil impactó en su hombro izquierdo, lo que evitó una herida mortal. De haber dado unos centímetros más arriba, el disparo podría haber terminado con su vida.

Los vecinos del barrio escucharon los gritos y rápidamente acudieron en ayuda de la mujer, dando aviso a la Policía y solicitando una ambulancia. Fue trasladada al hospital San Martín de Paraná, donde recibió curaciones y permaneció internada con custodia policial permanente mientras se recuperaba.

Allanamiento en Santa Fe

Agentes de la Policía de Entre Ríos arribaron al lugar del ataque, recolectaron testimonios de testigos y secuestraron imágenes de cámaras de videovigilancia que luego fueron entregadas al fiscal Dayub, a cargo del caso.

Las pruebas recolectadas permitieron sostener la hipótesis de intento de femicidio y derivaron en una intensa búsqueda del acusado en distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe.

El viernes pasado, un allanamiento conjunto entre la PDI santafesina y efectivos entrerrianos se llevó a cabo en una gomería y vivienda ubicadas sobre la avenida Presidente Perón al 4600, en Santa Fe capital. Sin embargo, Gazpoz no fue hallado en el lugar, lo que intensificó el operativo de búsqueda.

Entrega y situación judicial

Finalmente, este lunes Carlos Gabriel Gazpoz se entregó en los Tribunales de Paraná acompañado por una abogada santafesina, quien no cuenta con habilitación para ejercer en Entre Ríos. Por ese motivo, se espera que su defensa sea asumida por un profesional local.

El fiscal Dayub ordenó su detención, lo identificó formalmente y le formó causa como presunto autor del delito de tentativa de femicidio. La audiencia imputativa se realizaría en el transcurso de esta semana.

• LEER MÁS: Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná