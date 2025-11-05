Uno Santa Fe | Policiales | Rafaela

Rafaela: detuvieron al sospechoso de balear a un hombre en el barrio 2 de Abril

Tras el reclamo de vecinos por la inseguridad, la Policía realizó varios allanamientos y aprehendió a un presunto autor del ataque. La víctima permanece en estado grave en el Hospital Cullen

Juan Trento

5 de noviembre 2025 · 09:03hs
Este martes por la tarde, se realizaron allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Rafaela, en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra Juan José Ávila, de 45 años, quien recibió un disparo en la cabeza en pleno barrio 2 de Abril.

Las tareas fueron encabezadas por agentes de la Unidad Regional V de la Policía de Santa Fe, quienes aprehendieron a un hombre señalado como el presunto autor del ataque armado. Durante los procedimientos, se secuestró un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.

Ávila fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde los médicos confirmaron que presentaba un trauma encéfalo craneano severo por herida de bala. Permanece internado en estado grave en la unidad de terapia intensiva, y se aguarda la realización de nuevas evaluaciones para definir una eventual intervención quirúrgica.

Reclamo vecinal por la inseguridad

Horas antes, vecinos del barrio 2 de Abril se movilizaron hasta la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para reclamar por la reiteración de hechos delictivos que, según denunciaron, se vienen registrando de manera constante durante el 2025. La protesta aceleró acciones dentro de la investigación y derivó en los operativos desplegados durante la tarde.

Delito de tentativa de homicidio

El detenido quedó a disposición del fiscal del MPA, Carlos Vottero, quien ordenó que continúe privado de su libertad y sea identificado en el marco de la causa por tentativa de homicidio. En los próximos días se realizará la audiencia imputativa, donde se presentarán las pruebas recolectadas y los resultados de los peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Rafaela detenido hombre baleado
