Un rafaelino lucha por su vida en el Cullen luego de recibir un disparo en la cabeza

La víctima tiene 45 años y recibió el disparo cuando estaba frente su vivienda y dos personas se enfrentaron a tiros. Su estado es crítico

Un violento hecho conmocionó la mañana de este martes a la ciudad de Rafaela . Un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego en la zona de Paul Harris al 1000, en el barrio 2 de abril.

Al llegar al lugar, los agentes hallaron a un hombre de 45 años tendido en la vereda con una herida de bala en la cabeza. Su hija, presente en el lugar, contó que momentos antes ambos se encontraban afuera de la vivienda cuando comenzó una pelea entre dos grupos y se escucharon dos detonaciones, antes de advertir que su padre había caído al suelo.

Grave

El herido fue trasladado de urgencia por el servicio de emergencias 107, al hospital Jaime Ferré y la médica que lo atendió informó que su estado era muy grave y se decidió su traslado hasta el hospital Cullen donde permanece en estado crítico en la terapia intensiva.

En el sitio trabajó la Policía Científica, mientras la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación bajo la carátula de “tentativa de homicidio”. Hasta el momento no hay personas detenidas

