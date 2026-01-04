Uno Santa Fe | Policiales | auto

General Paz y Galicia: un auto terminó destruido tras chocar con el Belgrano Cargas

Un siniestro vial ocurrió a la medianoche. El vehículo sufrió importantes daños, aunque no hubo heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente

4 de enero 2026 · 09:29hs
Así quedó el vehículo tras el siniestro

gentileza

Así quedó el vehículo tras el siniestro

Un siniestro vial se produjo a la medianoche de este domingo en la ciudad de Santa Fe, cuando un automóvil colisionó con una formación del Belgrano Cargas en la intersección de avenida General Paz y calle Galicia.

Imágenes del choque entre tren y un auto en General Paz

Imágenes del choque entre tren y un auto en General Paz

Según las primeras informaciones, el impacto se dio en la parte posterior del vehículo, que resultó con importantes daños materiales producto del choque con el tren de carga que circulaba por el lugar. A pesar de la violencia del episodio, los ocupantes del auto no sufrieron heridas de gravedad.

Hasta el lugar acudieron servicios de emergencia, personal policial y agentes de tránsito, quienes constataron que no fue necesario el traslado de las personas involucradas a un centro de salud, ya que se encontraban en buen estado general.

En tanto, las autoridades investigan cómo se produjo el accidente, y no se descarta ninguna hipótesis sobre la mecánica del hecho. El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se realizaban las tareas de control y seguridad.

auto tren accidente Belgrano Cargas
Noticias relacionadas
La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

identificaron a un menor que seria el eslabon que faltaba en la cadena criminal que desemboco en el homicidio de jeremias

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

La lancha que iba a la deriva por el río Coronda con dos cadáveres a bordo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

venganza, balacera y triple homicidio en barrio loyola sur: la sangrienta trama que dejo tres muertos y dos heridos

Venganza, balacera y triple homicidio en barrio Loyola Sur: la sangrienta trama que dejó tres muertos y dos heridos

Lo último

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Último Momento
Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe