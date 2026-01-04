Un siniestro vial se produjo a la medianoche de este domingo en la ciudad de Santa Fe, cuando un automóvil colisionó con una formación del Belgrano Cargas en la intersección de avenida General Paz y calle Galicia.
General Paz y Galicia: un auto terminó destruido tras chocar con el Belgrano Cargas
Un siniestro vial ocurrió a la medianoche. El vehículo sufrió importantes daños, aunque no hubo heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente
Según las primeras informaciones, el impacto se dio en la parte posterior del vehículo, que resultó con importantes daños materiales producto del choque con el tren de carga que circulaba por el lugar. A pesar de la violencia del episodio, los ocupantes del auto no sufrieron heridas de gravedad.
Hasta el lugar acudieron servicios de emergencia, personal policial y agentes de tránsito, quienes constataron que no fue necesario el traslado de las personas involucradas a un centro de salud, ya que se encontraban en buen estado general.
En tanto, las autoridades investigan cómo se produjo el accidente, y no se descarta ninguna hipótesis sobre la mecánica del hecho. El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se realizaban las tareas de control y seguridad.