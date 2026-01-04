General Paz y Galicia: un auto terminó destruido tras chocar con el Belgrano Cargas

Un siniestro vial ocurrió a la medianoche. El vehículo sufrió importantes daños, aunque no hubo heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente

Un siniestro vial se produjo a la medianoche de este domingo en la ciudad de Santa Fe , cuando un automóvil colisionó con una formación del Belgrano Cargas en la intersección de avenida General Paz y calle Galicia.

Según las primeras informaciones, el impacto se dio en la parte posterior del vehículo , que resultó con importantes daños materiales producto del choque con el tren de carga que circulaba por el lugar. A pesar de la violencia del episodio, los ocupantes del auto no sufrieron heridas de gravedad .

Hasta el lugar acudieron servicios de emergencia, personal policial y agentes de tránsito, quienes constataron que no fue necesario el traslado de las personas involucradas a un centro de salud, ya que se encontraban en buen estado general.

En tanto, las autoridades investigan cómo se produjo el accidente, y no se descarta ninguna hipótesis sobre la mecánica del hecho. El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se realizaban las tareas de control y seguridad.