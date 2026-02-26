Uno Santa Fe | Policiales | empresario

Hallaron sin vida al empresario Marcelo Boschi en Reconquista: la principal hipótesis sobre su muerte

Tenía 55 años. El cuerpo fue encontrado en el Río San Jerónimo

26 de febrero 2026 · 14:15hs
El empresario reconquistense Marcelo Boschi, de 55 años, fue hallado sin vida este jueves minutos después de las 7 en aguas del Río San Jerónimo, a la altura del paraje conocido como “El Timbó Quemado”, aguas abajo de Puerto Reconquista.

De acuerdo con las primeras actuaciones médicas y peritajes criminalísticos, la causa de muerte sería asfixia por inmersión y “no surge nada que haga presumir delito”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Con esos elementos preliminares, el fiscal Nicolás Maglier ordenó la entrega del cuerpo a la familia, aunque no se descarta la realización de una autopsia si los allegados lo solicitan para profundizar los estudios.

La lancha apareció a la deriva

Un dato bajo análisis

Según trascendió, el cuerpo tenía atada una soga y una bolsa que presuntamente podría haber contenido algún elemento de peso, posiblemente arena. Ese aspecto forma parte de las actuaciones judiciales en curso y será materia de análisis dentro de la investigación.

La secuencia previa

Boschi había salido a navegar solo antes del amanecer del martes desde la Guardería Amarras, con destino a la ciudad de Goya, a donde nunca llegó.

A las 5.55 fue visto navegando lentamente aguas arriba frente a una casilla ribereña. Minutos después de las 6, otro testigo lo observó en la zona del palerío cercano a la boca del arroyo Los Amores. Poco después, su embarcación descendía a la deriva, ya sin ocupante.

La lancha —un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,20 metros de eslora, con motor Yamaha de 115 HP y el nombre “De Buena Madera”— fue finalmente amarrada por un testigo en el kilómetro 10 aguas arriba de Puerto Reconquista.

El operativo de búsqueda fue encabezado por la Prefectura Naval Argentina, que desplegó rastrillajes fluviales y aéreos en la zona desde el momento en que se activó la alerta.

Conmoción en la ciudad

Nacido el 25 de junio de 1970, Boschi era padre de tres hijos y reconocido carpintero, titular de la firma “De Buena Madera”. Además, integraba la comisión directiva de la Sociedad Rural de Reconquista y participaba activamente en el Rotary Club local.

Su fallecimiento generó profunda conmoción en Reconquista, donde distintas instituciones expresaron públicamente sus condolencias.

Mientras tanto, la investigación continúa para reconstruir con precisión qué ocurrió entre las primeras horas del martes y el momento en que la embarcación fue hallada a la deriva, aunque por el momento la principal hipótesis judicial apunta a una muerte por inmersión sin indicios de intervención de terceros.

