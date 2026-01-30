Uno Santa Fe | Policiales | Miramar

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, cerca del muelle. La joven estaba con un amigo, que también fue reducido por el agresor. La Justicia busca identificar y detener al sospechoso.

30 de enero 2026 · 18:29hs
Una joven de 16 años, que se encontraba de vacaciones en la ciudad balnearia de Miramar, denunció haber sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal tras salir de un boliche. El episodio se produjo durante la madrugada del jueves, en un sector de playa situado en las inmediaciones del muelle, sobre la Costanera a la altura de la calle 33, de acuerdo a información policial.

Según consta en la denuncia, la adolescente —oriunda de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires— estaba acompañada por un amigo de su misma edad, a quien había conocido poco tiempo antes. Luego de retirarse del local nocturno, ambos decidieron dirigirse a la playa.

En ese contexto, fueron abordados de forma repentina por un hombre de aproximadamente 30 años, quien los amenazó con un arma blanca, tipo cuchillo o navaja, lo que les impidió huir.

Bajo amenazas, el agresor logró reducirlos, los obligó a recostarse en la arena y los ató, para luego abusar sexualmente de la menor, según la presentación realizada ante la Justicia.

Tras el ataque, el sospechoso forcejeó con el otro adolescente, les sustrajo los teléfonos celulares con el objetivo de evitar que dieran aviso a la policía y escapó a pie del lugar. Los aparatos fueron hallados más tarde a pocos metros de la escena.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, una vez que logró liberarse, el joven pidió auxilio a personas que circulaban por la zona. Minutos después, personal policial arribó al lugar y activó el protocolo correspondiente, preservó la escena, notificó a la Fiscalía Descentralizada de Miramar y trasladó a la víctima al hospital municipal.

En el centro de salud, la adolescente recibió atención médica integral y quedó bajo el seguimiento de un equipo interdisciplinario especializado en víctimas de abuso sexual, que brindó contención psicológica y realizó las intervenciones previstas para este tipo de casos.

Las fuentes policiales indicaron que se desplegó un operativo de búsqueda, se recabaron testimonios y se analizan registros de cámaras de seguridad ubicadas en la zona del muelle y calles cercanas. Los investigadores sostienen que el atacante habría actuado solo y de manera planificada, aprovechando la escasa presencia de personas en la playa durante la madrugada.

