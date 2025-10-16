Horroroso: un joven habría matado a su mamá, convivió 14 días con el cuerpo y luego se tiró de un puente

Ocurrió en Jujuy. El joven habría matado a su mamá, incendió la casa y se tiró de un puente y también falleció

Un matricidio seguido de suicidio conmociona a la ciudad de San Salvador de Jujuy , donde una mujer de unos 60 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio El Chingo, mientras que su hijo, un joven de 20 años murió horas después tras arrojarse de un puente.

Según el informe policial, el joven habría provocado un incendio en la casa antes de abandonar el lugar a bordo de su vehículo.

El hallazgo del cuerpo de la mujer en barrio El Chingo

El hecho fue informado a las 21.30, cuando la fiscal de turno solicitó la intervención del personal policial en una casa. En el lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer tendida en el patio interior, en posición decúbito dorsal y cubierta con mantas, rodeada de material carbonizado producto de un foco ígneo dentro del inmueble.

De acuerdo con los primeros datos, el hijo de la víctima habría iniciado el incendio antes de retirarse del domicilio y dirigirse en un automóvil Ford Focus color gris hacia el puente San Martín, desde donde se arrojó al vacío. Fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Pablo Soria, donde falleció cerca de la 1.20 de la madrugada debido a las lesiones sufridas.

El informe forense preliminar

El examen médico legal determinó que el cuerpo de la mujer presentaba entre 10 y 14 días de fallecida y se encontraba en estado avanzado de descomposición. Además, el informe consignó múltiples heridas punzocortantes en el cuello, cabeza y otras zonas del cuerpo, compatibles con un ataque con arma blanca.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia médico legal, con el objetivo de establecer la causa y la fecha exacta de la muerte.

El joven habría convivido varios días con el cadáver de su mamá

La mujer de unos 60 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio El Chingo, y su hijo, de 20, murió horas después al arrojarse del puente San Martín. El fiscal Diego Cussel habló y confirmó que se investiga un homicidio seguido de suicidio y que el joven habría intentado incendiar la vivienda antes de quitarse la vida.

Actuación de la Justicia de Jujuy

El inmueble quedó bajo custodia policial hasta que se realice una nueva inspección ocular durante la jornada. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue para los peritajes correspondientes.

El caso fue caratulado como homicidio seguido de suicidio. De acuerdo con los peritajes iniciales, el muchacho habría convivido varios días con el cuerpo de su madre, identificada como María Isabel, antes de iniciar el fuego que destruyó gran parte del interior de la casa.

La Seccional Tercera quedó a cargo de la custodia del vehículo y del traslado del joven fallecido, mientras la investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó diversas diligencias periciales para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos, los investigadores manejan la hipótesis de que el joven habría atacado a su madre con un arma blanca, permaneció en la vivienda varios días y luego provocó un incendio antes de abandonar el lugar. Tras el hecho, se desplazó hasta el puente San Martín, donde se arrojó al vacío, lo que derivó en su fallecimiento.