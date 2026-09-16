Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

“Nunca voy a emitir ningún voto que no sea un voto que dialoguemos con el gobernador", dijo la diputada nacional.

No, no se cortó sola. La diputada nacional Gisela Scaglia ratificó que está dispuesta a acompañar la suspensión de las PASO que impulsa el gobierno de Javier Milei y agregó un dato importante: dejó en claro que sus decisiones en el Congreso son conversadas con Maximiliano Pullaro . “Nunca voy a emitir ningún voto que no sea un voto que dialoguemos juntos”, manifestó a El Tres

La frase termina de despejar una duda que había quedado planteada cuando Scaglia anticipó su posición en Radio 2: es el pullarismo en su conjunto el que está dispuesto a darle a Javier Milei una condición, que no haya internas abiertas, que el oficialismo nacional considera clave para dividir al peronismo y conseguir la reelección.

El dato cobra más valor porque el gobierno todavía no consiguió los votos para eliminar ni volver a suspender las PASO. Patricia Bullrich lo reconoció después de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de este martes. Es decir, los legisladores vinculados a gobernadores como Pullaro siguen siendo necesarios para que la Casa Rosada avance con uno de sus objetivos políticos para 2027.

Mientras tanto, La Libertad Avanza (LLA) empezó a mover sus propias piezas en Santa Fe. Marcos Peyrano, apoderado del partido y dirigente cercano a Romina Diez, estrenó sus redes políticas con un mensaje que arrancó con un contundente “empezamos” y en el que planteó que llegó el momento de “alinear a la provincia de Santa Fe” con el rumbo nacional de Milei.

El tono fue inequívocamente electoral, aunque Peyrano aclaró después, en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, que no se trató del lanzamiento de su candidatura a gobernador.

Peyrano aparece desde hace meses entre los nombres que LLA mide para la Gobernación, aunque no es hoy su principal figura provincial. Ese lugar lo ocupa Romina Diez, conductora del partido en Santa Fe y dirigente de vínculo directo con Karina Milei. El propio Peyrano volvió a reconocer su liderazgo en el mensaje con el que salió a la cancha: habló de seguir “el camino iniciado” por la diputada.

Ahí aparece una de las incógnitas para seguir. Si finalmente LLA lleva para la Gobernación de Santa Fe una candidatura con menor conocimiento público mientras reserva a Romina Diez para la disputa nacional, habrá que ver con qué intensidad decide competir contra Pullaro por un electorado que ambos espacios comparten.

Las señales políticas empiezan a acumularse. Primero fue el elogio de Diez a Pullaro y Pablo Javkin después de la apertura de los Juegos Suramericanos. Después, el gobernador destacó que el gobierno de Milei había estado “al lado” de Santa Fe. Y ahora Scaglia confirma que está dispuesta a aportar un voto que la Casa Rosada necesita y que esa posición fue conversada con Pullaro.

Como dijo una fuente cercana al gobernador a Rosario3 cuando se le preguntó si aquello podía derivar en un entendimiento más amplio: “Paso a paso”. Por ahora, el primer terreno de prueba son las PASO. Los movimientos que empiecen a hacer Pullaro y La Libertad Avanza rumbo a 2027 dirán si hay algo más.