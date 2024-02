Según se detalló en el parte oficial, personal de bomberos llegó al lugar a las 2.55, pero no tuvo que actuar porque el fuego fue extinguido por el propio dueño de la casa con una manguera de riesgo. Además del ventilador, una mesa y un mantel sufrieron daños a causa del fuego. Por su parte, todos los implicados fueron trasladados al Hospital Cullen y puestos en observación por inhalación de monóxido de carbono.

Tras el hecho, el hombre detalló la preocupación con la que vivió el duro momento en que su vivienda tomó fuego: “Estoy acostumbrado a esto, pero hoy me tocó a mí, soy personal policial. Fue horrible, horrible la desesperación. Fue en cuestión de segundos y no veía nada. En un momento dije, «no conozco mi propia casa». Me tuve que tranquilizar, mentalizar y ver dónde estaba parado. Así pude sacar a toda mi familia”.

