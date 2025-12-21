¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Colón había avanzado para incorporar a Franco García, pero desde la dirigencia de San Martín de Tucumán afirman que el jugador renovaría su contrato

Desde hace algunos días se viene mencionando con fuerza la chance de que Franco García se convierta en refuerzo de Colón. De hecho, Diego Colotto mantuvo charlas con Marcelo Kobistyj, representante del futbolista.

El extremo derecho de 27 años finaliza su vínculo con San Martín de Tucumán el 31 de diciembre y por ese motivo se afirmaba que estaba muy cerca de ser refuerzo de Colón.

Para Ezequiel Medrán es una de las prioridades a la hora de conformar el ataque y por ese motivo, Colotto y la dirigencia sabalera comenzaron a avanzar para asegurarse al jugador.

Pero desde San Martín de Tucumán no están dispuestos a dejarlo ir. De hecho, el flamante entrenador Andrés Yllana pidió por la continuidad del Wachi García. En este 2025, disputó 30 partidos, marcando cinco goles y con una asistencia.

LEER MÁS: Colotto sobre los refuerzos de Colón: "No se trata solo de sumar, sino de hacerlo bien"

El caso García tiene además un componente administrativo clave. El extremo se encuentra resolviendo su salida de Cobresal, club chileno con el que mantiene un conflicto por falta de pago de salarios, situación que fue elevada ante la FIFA.

Para avanzar en ese proceso, el futbolista viajó a Córdoba, donde deberá presentarse en el consulado de Chile para completar los trámites correspondientes.

Una vez finalizada esa gestión, la intención de la dirigencia de San Martín de Tucumán es que el jugador pueda firmar un nuevo contrato. Y si los tiempos administrativos se cumplen según lo previsto, la firma podría concretarse este mismo lunes.