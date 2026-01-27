Uno Santa Fe | Policiales | intendente

El relato de la hermana del intendente de Rincón luego de ser baleada: "Pensé que me iban a matar"

Melisa Soperez fue víctima de un ataque armado en su casa durante la noche del lunes. Las autoras del hecho fueron identificadas, pero continúan libres.

Redacción UNO Santa Fe

27 de enero 2026 · 13:12hs
Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Una violenta balacera se registró en la noche del lunes en la ciudad de San José del Rincón, cuando Melisa Soperez, empleada municipal y hermana del intendente Andrés Soperez, fue atacada en su vivienda por dos mujeres, una de las cuales efectuó varios disparos con un arma de fuego. La víctima sufrió rozaduras de bala en el rostro y un brazo. Las agresoras están identificadas, pero continúan en libertad.

La reconstrucción del ataque

El hecho ocurrió cerca de las 22.50 del lunes, cuando Melisa Soperez se encontraba en el comedor de su casa mirando televisión, mientras su pareja y sus hijos descansaban en una habitación que da a la calle.

Según relató la víctima, comenzó a escuchar gritos en el exterior, lo que la llevó a salir creyendo que se trataba de un problema con su perro. Al abrir la puerta, se encontró con dos mujeres, una de ellas vestida de negro, que ingresaron por el pasillo de la vivienda.

Se me vinieron encima. Intenté defenderme con el cuerpo y las manos”, relató Soperez. En ese momento, llegó una segunda agresora que sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Disparos dentro del domicilio

De acuerdo al testimonio, la mujer armada efectuó varios disparos, algunos de los cuales impactaron contra la pared y una ventana de la vivienda. Uno de los proyectiles rozó el rostro de la víctima y otro le provocó una lesión en un brazo.

“Los disparos los hizo cuando yo ya estaba en el piso. En ese momento pensé que me iban a matar”, afirmó.

Recién con la llegada del servicio de emergencias (SIES 107), la víctima tomó dimensión de que había sufrido heridas de bala, ya que aseguró que no sentía dolor producto del estado de shock.

Las agresoras, identificadas

Soperez aseguró que no conoce a las atacantes, aunque indicó que vecinos del barrio lograron identificarlas y aportaron datos a la Policía. La denuncia fue realizada y cuenta con testigos.

“Yo no tengo problemas con nadie. No sé por qué vinieron a atacarme de esta manera”, sostuvo. También señaló que las agresoras continuarían en libertad y que incluso se estarían burlando del hecho en redes sociales.

Atacaron a Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Atacaron a Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

¿Un ataque vinculado a la política?

Consultada sobre si el ataque podría estar relacionado con el cargo de su hermano, el intendente de Rincón, Melisa Soperez no descartó ninguna hipótesis. “No tengo una relación cercana con mi hermano en lo personal, pero todo puede ser. A esta altura no descarto nada”, expresó.

La víctima remarcó su preocupación por la seguridad de sus hijos, su pareja y su padre, y pidió que el hecho no quede impune. “Si esto terminaba peor, hoy dos chicos estarían sin su madre. Que recapaciten como mujeres y como madres”, sostuvo.

Mientras tanto, continúa reclamando medidas judiciales para garantizar la detención de las responsables y mayor protección para su familia.

