Investigan la causa de muerte de un hombre de 75 años: o se cayó del techo o lo empujaron uno o varios delincuentes

La víctima fue identificada como Víctor Eduardo Solver. La justicia intenta determinar si se trató de un accidente doméstico o si fue empujado por delincuentes que habrían intentado ingresar a su casa

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de octubre 2025 · 11:37hs
Investigan la causa de muerte de un hombre de 75 años: o se cayó del techo o lo empujaron uno o varios delincuentes

Este miércoles, en horas de la madrugada, un trágico episodio conmocionó al barrio Nueva Pompeya de la ciudad de Santa Fe. Un hombre de 75 años, identificado como Víctor Eduardo Solver, murió tras caer desde el techo de su vivienda, ubicada en la zona norte de la capital provincial.

De acuerdo con las primeras informaciones, Solver se habría despertado al escuchar ruidos provenientes del techo y decidió subir para verificar de qué se trataba. Poco después, cayó pesadamente al patio. Su esposa, al advertir la situación, dio aviso a familiares y entre todos lo trasladaron de urgencia al Hospital Iturraspe, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Asistencia y desesperación familiar

La víctima llegó sin vida al hospital, donde los profesionales de Emergentología confirmaron que presentaba un traumatismo de cráneo parieto-occipital derecho y una herida cortante en la mano izquierda.

El médico policial que intervino en el caso dispuso la realización de una necropsia en la morgue judicial para determinar con precisión las causas del deceso.

Familiares de la víctima alertaron a la central de emergencias 911 sobre lo ocurrido. Poco después, efectivos de la Comisaría 26ª se hicieron presentes en el lugar y tomaron testimonios de los allegados.

Posteriormente arribaron los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, quienes comenzaron a reconstruir la secuencia de los hechos a partir del relato de la esposa de Solver. En el lugar encontraron una escalera apoyada contra el techo, que habría sido utilizada por la víctima para subir.

Las hipótesis

Los investigadores manejan dos líneas principales: que Solver haya sido empujado por uno o varios delincuentes al ser descubierto mientras intentaban ingresar a la vivienda o bien que el hombre haya perdido el equilibrio o sufrido una descompensación, provocando su caída accidental.

Peritos del área científica de la PDI trabajaron en la escena levantando rastros y recolectando material probatorio.

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas: la autopsia del cuerpo para confirmar la causa de muerte, la identificación de testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Mientras tanto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y esperan que las pericias y los registros fílmicos ayuden a esclarecer si la muerte de Víctor Solver fue consecuencia de un accidente o de un hecho criminal.

