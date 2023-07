"Jefe, no me los saque porque me arruina, ¿arreglamos?", dijo un adolescente detenido en Rosario

En la tarde del lunes, en la esquina de Sánchez de Bustamante y España, de la ciudad de Rosario, un adolescente de 17 años que viajaba en una moto fue chequeado en un control de prevención activa del Comando Radioeléctrico. Los policías observaron que llevaba siete celulares dentro de una riñonera y cuando le consultaron el porqué dijo: "Jefe, estoy con los casinitos clandestinos, no me los saquen porque me arruinan. Vamos a arreglarlo".