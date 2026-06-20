Fuerzas federales desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la tarde de este sábado. La aeronave fue encontrada vacía cerca del cruce de las rutas 62 y 82S. Testigos vieron escapar dos vehículos de la zona. El juez federal Walter Rodríguez ordenó el allanamiento del predio rural y peritajes con escáneres de alta tecnología.

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco.

Este sábado por la tarde, en una zona rural de Cayastacito, en el departamento San Justo , investigadores federales de la Policía Federal Argentina PFA y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA, desplegaron un operativo de seguridad luego de que fuera detectada una avioneta en un sector próximo al cruce de las rutas provinciales 62 y 82S.

Las circunstancias del hallazgo son materia de investigación judicial y el procedimiento se desarrolla bajo estricta reserva. Al momento del arribo de los investigadores, la aeronave no tenía ocupantes ni fueron encontradas personas en las inmediaciones.

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Allanamiento

El recientemente designado juez federal de Santa Fe -exfiscal federal- Walter Rodríguez, ordenó el allanamiento en el campo donde se produjo el hallazgo de la avioneta. Los peritos realizaron relevamientos sobre la aeronave con equipos tecnológicos para recolectar evidencias y determinar las condiciones en que llegó al lugar.

En una inspección inicial no habrían sido observados elementos de interés a simple vista en el interior de la aeronave; no obstante, se llevaron adelante peritajes más profundos con escáneres y otros recursos técnicos para detectar posibles restos con valor para la causa.

La sombra del narcotráfico

Uno de los ejes de la investigación es establecer si la aeronave estuvo vinculada a alguna actividad ilícita y reconstruir su procedencia y recorrido. También se analiza la presunta salida de al menos dos vehículos desde las inmediaciones del lugar del hallazgo, con el objetivo de determinar la identidad de sus ocupantes y la eventual relación con la aeronave.

La Fiscalía Federal de Santa Fe tomó conocimiento de la novedad y ordenó la realización de peritajes, relevamientos y medidas investigativas complementarias. Hasta el momento no fueron difundidos oficialmente datos sobre la matrícula de la aeronave ni sobre la hipótesis principal que orienta la investigación.