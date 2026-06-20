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Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Fuerzas federales desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la tarde de este sábado. La aeronave fue encontrada vacía cerca del cruce de las rutas 62 y 82S. Testigos vieron escapar dos vehículos de la zona. El juez federal Walter Rodríguez ordenó el allanamiento del predio rural y peritajes con escáneres de alta tecnología.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de junio 2026 · 18:47hs
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Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco.

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco.

Este sábado por la tarde, en una zona rural de Cayastacito, en el departamento San Justo, investigadores federales de la Policía Federal Argentina PFA y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA, desplegaron un operativo de seguridad luego de que fuera detectada una avioneta en un sector próximo al cruce de las rutas provinciales 62 y 82S.

Las circunstancias del hallazgo son materia de investigación judicial y el procedimiento se desarrolla bajo estricta reserva. Al momento del arribo de los investigadores, la aeronave no tenía ocupantes ni fueron encontradas personas en las inmediaciones.

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Allanamiento

El recientemente designado juez federal de Santa Fe -exfiscal federal- Walter Rodríguez, ordenó el allanamiento en el campo donde se produjo el hallazgo de la avioneta. Los peritos realizaron relevamientos sobre la aeronave con equipos tecnológicos para recolectar evidencias y determinar las condiciones en que llegó al lugar.

En una inspección inicial no habrían sido observados elementos de interés a simple vista en el interior de la aeronave; no obstante, se llevaron adelante peritajes más profundos con escáneres y otros recursos técnicos para detectar posibles restos con valor para la causa.

La sombra del narcotráfico

Uno de los ejes de la investigación es establecer si la aeronave estuvo vinculada a alguna actividad ilícita y reconstruir su procedencia y recorrido. También se analiza la presunta salida de al menos dos vehículos desde las inmediaciones del lugar del hallazgo, con el objetivo de determinar la identidad de sus ocupantes y la eventual relación con la aeronave.

La Fiscalía Federal de Santa Fe tomó conocimiento de la novedad y ordenó la realización de peritajes, relevamientos y medidas investigativas complementarias. Hasta el momento no fueron difundidos oficialmente datos sobre la matrícula de la aeronave ni sobre la hipótesis principal que orienta la investigación.

San Justo narcotráfico Cayastacito allanamiento avioneta
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