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Invierno en Santa Fe: anticipan temperaturas más altas de lo normal y lluvias variables por El Niño

El Centro de Informaciones Meteorológicas prevé un invierno con características relativamente típicas, aunque con valores térmicos levemente superiores al promedio y precipitaciones entre normales y superiores, en un contexto influido por El Niño

21 de junio 2026 · 13:56hs
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Temperaturas más altas a lo nomal se esperan este invierno

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Temperaturas más altas a lo nomal se esperan este invierno

Con el inicio del invierno, las perspectivas climáticas para la región de Santa Fe apuntan a un escenario sin grandes extremos, aunque con algunas señales de variabilidad: se esperan temperaturas levemente superiores a los valores históricos y precipitaciones entre normales y por encima de lo habitual, en un contexto condicionado por la evolución del fenómeno climático El Niño.

Así lo explicó el meteorólogo Ignacio Cristina, titular del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, quien señaló que la situación actual responde a una etapa de transición desde una fase neutral hacia la instalación del fenómeno.

“Debería ser un invierno relativamente típico, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una fase de transición de una condición neutral hacia un Niño”, indicó el especialista Ignacio Cristina.

En ese marco, el experto remarcó que esta evolución favorece la tendencia a registrar temperaturas normales o incluso superiores a las habituales para la época. Sin embargo, advirtió que en materia de precipitaciones todavía existe incertidumbre, debido a que el sistema climático se encuentra en pleno desarrollo.

Influencia del fenómeno El Niño

Cristina explicó que distintos organismos internacionales ya detectan señales de consolidación del fenómeno climático El Niño, con proyecciones que indican su fortalecimiento en los próximos meses. De confirmarse estos escenarios, podría registrarse un incremento de las lluvias respecto de los valores promedio en la región.

“Deberíamos tener precipitaciones entre normales y superiores a las normales. Como mínimo, el invierno sería normal y, en el escenario más extremo, podría resultar más lluvioso de lo habitual”, sostuvo en diálogo con Veo Noticias

Las lluvias más importantes, hacia la primavera

No obstante, el especialista aclaró que los mayores acumulados de precipitaciones no se esperan durante el invierno, sino recién en la primavera, cuando el fenómeno podría impactar con mayor intensidad.

Esto se debe a que durante los meses invernales predominan condiciones atmosféricas más estables, lo que reduce la formación de tormentas convectivas, responsables de los eventos de lluvia más intensos.

“En esta región, el invierno suele presentar una atmósfera más estable, por lo que disminuye la probabilidad de tormentas fuertes. Los acumulados más importantes podrían darse hacia mediados de la primavera”, explicó.

Un invierno sin grandes sobresaltos, pero bajo vigilancia

De esta manera, el pronóstico estacional anticipa un invierno en Santa Fe sin grandes sobresaltos climáticos, aunque con seguimiento permanente sobre la evolución del fenómeno El Niño, que podría comenzar a manifestar sus efectos más notorios en la segunda mitad del año.

• LEER MÁS: Protección Civil ya trabaja con los municipios de Santa Fe para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño

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