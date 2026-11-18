La dependencia provincial ubicada sobre avenida Peñaloza al 5300 sufrió cuatro ingresos delictivos en las últimas dos semanas. Los delincuentes desmantelaron aires acondicionados industriales, robaron cableado eléctrico y provocaron importantes daños. Los trabajadores reclaman medidas de seguridad

La Imprenta Oficial de Santa Fe , ubicada sobre avenida Peñaloza al 5300 , volvió a ser blanco de la inseguridad. En las últimas dos semanas, el establecimiento sufrió cuatro ingresos delictivos , durante los cuales los delincuentes vandalizaron instalaciones, desmantelaron equipos de aire acondicionado y sustrajeron cableado eléctrico.

La reiteración de los hechos generó preocupación e indignación entre los trabajadores, que manifestaron su malestar por la falta de soluciones definitivas para garantizar la seguridad del predio estatal.

Los episodios comenzaron durante el fin de semana largo del 9 de noviembre y continuaron en los días posteriores. Según relató un empleado del organismo, los delincuentes ingresaron en distintas oportunidades y fueron desarmando progresivamente los equipos de climatización.

"Con lo de anoche era la cuarta vez que ingresan. Si no me equivoco, empezaron el fin de semana largo del 9 de noviembre. Empezaron a desarmar de a poco, volvieron a entrar y así sucesivamente", contó el trabajador.

Ante la reiteración de los ataques, personal del Gobierno provincial se presentó en el lugar para constatar los daños y evaluar la situación. Además, las autoridades fueron notificadas y se radicaron las correspondientes denuncias policiales.

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Cómo fueron los robos y qué elementos se llevaron

De acuerdo con el relato de los trabajadores, los delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad del perímetro para ingresar al establecimiento y avanzar sobre las instalaciones.

En los primeros ataques, saltaron el tapial trasero y retiraron las cañerías de cobre de cinco equipos de aire acondicionado, además de abrir los gabinetes y provocar daños en sus estructuras internas.

Durante otro ingreso, vandalizaron tres equipos industriales ubicados en el fondo del terreno. Posteriormente, entre la noche del lunes 16 y la madrugada del martes 17 de noviembre, volvieron a entrar para cortar y sustraer el cableado eléctrico de alimentación.

En total, fueron afectados seis equipos industriales de 18.000 frigorías cada uno y otros dos aires acondicionados de menor capacidad, correspondientes a las áreas administrativas.

La magnitud de los daños dejó fuera de funcionamiento los equipos de mayor porte. Mientras tanto, los técnicos analizan si es posible recuperar algunas de las unidades mediante el ensamblado de las piezas que quedaron en condiciones, particularmente en el sector donde funciona el Boletín Oficial.

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Preocupación por las condiciones laborales y la seguridad del edificio

Los robos también tuvieron consecuencias directas sobre el funcionamiento cotidiano de la Imprenta Oficial. La falta de climatización afecta especialmente a las naves de producción y encuadernación, donde trabajan los 24 empleados que integran la planta.

El personal debe cumplir sus jornadas expuesto a las altas temperaturas y al calor que generan las máquinas impresoras durante los procesos de producción.

A esta situación se suma el temor de los trabajadores por la posibilidad de que los delincuentes consigan vulnerar las rejas y las aberturas principales del edificio.

El predio limita con las vías del ferrocarril y con un terreno vecino que cuenta con un tapial de baja altura. Según señalaron, pese a la colocación de vidrios protectores para reforzar el perímetro, los ingresos delictivos continuaron.

La preocupación también está vinculada con la protección de las máquinas de impresión, el stock de papel y los insumos pertenecientes al Estado provincial, elementos fundamentales para sostener la actividad del organismo.

Qué trabajos realiza la Imprenta Oficial de Santa Fe

A pesar del avance de la digitalización, la dependencia provincial mantiene una actividad importante en la producción de materiales para distintas áreas del Estado.

Entre sus tareas se encuentra la impresión de folletería para los ministerios de Salud y Cultura, carnets de vacunación, material didáctico para establecimientos educativos, libros, tomos y publicaciones del Boletín Oficial.