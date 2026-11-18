El nuevo pronóstico hidrométrico del Instituto Nacional del Agua proyecta un descenso gradual de los niveles del río Paraná en los puertos del centro y norte de Santa Fe. En cambio, anticipa un repunte en las estaciones de Corrientes y Barranqueras para los próximos días

El río Paraná continuará con una tendencia descendente en los puertos de Santa Fe y Reconquista , de acuerdo con el último pronóstico hidrométrico publicado este martes por el Instituto Nacional del Agua (INA) . Sin embargo, el organismo prevé un comportamiento diferente aguas arriba, con una suba de los niveles en Corrientes y Barranqueras hacia comienzos de diciembre.

Según las estimaciones del INA para el tramo argentino del río Paraná, en el Puerto de Santa Fe se espera una altura de 5,77 metros para el 24 de noviembre y de 5,49 metros para el 1 de diciembre. Estos valores marcan una baja progresiva respecto de los 5,85 metros registrados este miércoles en la estación local.

La misma tendencia se observa en Reconquista, donde el organismo pronostica que el río llegará a los 5,21 metros el 24 de noviembre y descenderá hasta los 5,02 metros el 1 de diciembre. Este miércoles, la altura registrada en el puerto del norte provincial fue de 5,60 metros.

Nuevo pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA) para el río Paraná gentileza

El Paraná crecerá en Corrientes y Barranqueras

A diferencia de lo previsto para los puertos santafesinos, el pronóstico del INA anticipa una recuperación de los niveles del río Paraná en Corrientes y Barranqueras durante las próximas semanas.

En el puerto de Corrientes, se estima que el nivel alcanzará los 5,71 metros el 24 de noviembre y continuará en ascenso hasta llegar a los 6,02 metros el 1 de diciembre.

Por su parte, en Barranqueras, el pronóstico proyecta una altura de 5,59 metros para la próxima semana, mientras que para el comienzo de diciembre prevé que el río llegue a los 5,89 metros.