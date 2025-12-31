Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

El doble crimen ocurrió en aguas del río Coronda. Los cuerpos fueron encontrados a la deriva junto a un vacuno muerto. La principal hipótesis apunta a un violento enfrentamiento por cuatrerismo en zona de islas.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de diciembre 2025 · 18:18hs
Un hallazgo perturbador conmocionó a los vecinos de la costanera de Sauce Viejo. Una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda escondía en su interior una escena sangrienta: los cuerpos de dos hombres acribillados y el cadáver de un animal vacuno.

El hallazgo y la intervención policial

El alerta ingresó a través de la central de emergencias 911 pasado el mediodía. Vecinos de la zona advirtieron una lancha sin rumbo y, al acercarse visualmente, notaron la presencia de personas inmóviles. Al lugar arribaron de inmediato efectivos de la Comisaría 19° y personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes aseguraron la embarcación y confirmaron que ambos sujetos se encontraban sin vida.

Posteriormente, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico legista determinaron que las víctimas presentaban múltiples heridas compatibles con disparos de escopeta. Los cartuchos de plomo hallados en la escena sugieren un ataque a corta distancia y con un alto poder de fuego.

Hipótesis: una ejecución por cuatrerismo

Si bien las víctimas aún no han sido identificadas, los investigadores manejan una hipótesis central basada en la evidencia hallada en la lancha: el robo de ganado. La presencia del animal vacuno muerto dentro de la embarcación refuerza la teoría de que los hombres fueron sorprendidos por el propietario del ganado o un puestero en la zona de islas, quien habría disparado a mansalva para evitar el robo.

La falta de testigos directos y la ausencia de cámaras de videovigilancia en el entorno fluvial presentan un desafío para los investigadores en el hallazgo de los supuestos asesinados. Los esfuerzos actuales se centran en la identificación de los fallecidos mediante toma de huellas dactilares y necropsia en la morgue judicial; rastreo de la embarcación y verificación de la matrícula para dar con el titular registral; y peritaje del vacuno con el análisis de marcas y señales en el animal para identificar al dueño y determinar el lugar del presunto robo.

El fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó intervención en el caso, ordenando el traslado de los cuerpos y el secuestro de la lancha para peritajes criminalísticos profundos. Se busca establecer con precisión la hora del ataque y el punto exacto del río donde se originó el tiroteo antes de que la corriente arrastrara la lancha hacia la costa de Sauce Viejo.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre el crimen de los dos cuatreros a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que se realicen los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar del hallazgo de la embarcación, y respecto de la lancha, saber el número de matrícula si lo tuviera para identificar al propietario, la revisación de los cadáveres y su traslado a la morgue judicial para la realización de la necropsia, y toma de huellas dactilares para su identificación.

Cinco homicidios en un día en el departamento La Capital

En una jornada marcada por la violencia extrema, este miércoles 31 de diciembre de 2025 se registraron cinco homicidios en el departamento La Capital, un hecho de una gravedad inusual que solo encuentra antecedentes similares en dos ocasiones en los archivos del Diario UNO de Santa Fe.

De acuerdo al relevamiento histórico del medio, la última vez que se había alcanzado una cifra semejante fue el jueves 30 de diciembre de 2017, mientras que el primer antecedente reciente se remonta al lunes 2 de junio de 2014, cuando también se contabilizaron cinco asesinatos en un solo día en la ciudad y su área metropolitana.

Sauce Viejo asesinados cuatreros río Coronda hallazgo
