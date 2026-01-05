Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Grave accidente en Sauce Viejo: un adolescente está internado en terapia intensiva

Ocurrió en la madrugada del domingo. Dos adolescentes que circulaban en moto sufrieron un motoderrape. Sus familiares piden cadenas de oración por su recuperación

5 de enero 2026 · 08:45hs
Durante la madrugada de este domingo, dos adolescentes que circulaban en una motocicleta protagonizaron un grave accidente de tránsito en Sauce Viejo, en la intersección de Primera Junta y Primero de Mayo, y sufrieron heridas de consideración.

Tras el siniestro vial, ambos jóvenes fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados de urgencia al hospital Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron su derivación al hospital Cullen para una atención de mayor complejidad.

Según el último parte médico, uno de los adolescentes, de 16 años, se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva en estado crítico. El joven presenta un traumatismo encéfalo craneano con fractura, aunque actualmente respira aire ambiente, indicaron fuentes médicas. En tanto, el otro adolescente, de 17 años, sufrió lesiones de menor gravedad y permanece en observación, fuera de peligro.

En el lugar del hecho trabajó personal pericial, que se encuentra investigando la mecánica del motoderrape que derivó en el accidente. Además, una ambulancia del Sies 107 fue la encargada de realizar el traslado de los heridos a la capital provincial para recibir atención especializada.

En medio de la preocupación, familiares y allegados de los adolescentes solicitaron cadenas de oración, pidiendo por la pronta recuperación de ambos jóvenes, especialmente del menor que permanece en estado crítico.

Sauce Viejo accidente moto
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

