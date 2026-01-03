Uno Santa Fe | Santa Fe | primos

"Los mataron como a perros": el desgarrador reclamo de la familia de los primos acribillados en el río

José y Félix Cabrera fueron encontrados acribillados a balazos en una embarcación a la deriva por el río Coronda. Mientras la justicia investiga un posible caso de abigeato, sus allegados aseguran que se trató de una emboscada y descartan el robo.

3 de enero 2026 · 11:17hs
El reclamo de la familia de los primos Cabrera. La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

El reclamo de la familia de los primos Cabrera. La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

El cierre de año en el barrio Alto Verde estuvo marcado por la tragedia y el misterio. Tras varios días de búsqueda, pescadores de la zona de Sauce Viejo divisaron el 31 de diciembre una canoa que navegaba sin rumbo por el río Coronda. En su interior yacían los cuerpos de José Oscar Cabrera (30) y Félix Martín Cabrera (31), dos primos que habían salido a cazar para llevar sustento a sus hogares.

El reporte de la Comisaría 19 y la PDI confirmó la brutalidad del ataque: ambos presentaban múltiples heridas de arma de fuego, compatibles con disparos de escopeta y armas de puño. La escena, según los investigadores, tiene todas las características de una ejecución.

La hipótesis de la emboscada

En medio del velatorio y el dolor, la familia de las víctimas rompió el silencio para rechazar cualquier vínculo con actividades delictivas. Daniel, hermano de José, fue tajante al describir lo sucedido: “Fue una emboscada, una persona mala les hizo una cama y después los largaron por el río”.

Para los allegados, el móvil del robo quedó descartado desde el primer momento, ya que dentro de la canoa se hallaron los teléfonos celulares, el motor de la embarcación y un arma legal que los primos utilizaban para cazar. “No tenían problemas con nadie, eran gente humilde”, sostuvieron.

image

Carne faenada y el avance de la causa

A pesar del reclamo familiar, la justicia maneja una línea investigativa que vincula el doble crimen con el conflicto por el ganado en la zona de islas. El fiscal de la Unidad de Homicidios, Carlos Lacuadra, puso el foco en el hallazgo de carne vacuna faenada dentro de la embarcación de los Cabrera. Este detalle mantiene firme la hipótesis de un enfrentamiento relacionado al abigeato, una problemática recurrente en la jurisdicción.

Mientras se esperan los resultados finales de las autopsias y las pericias balísticas para determinar cuántas armas se utilizaron en el ataque, la comunidad de Alto Verde permanece conmocionada. La familia insiste en que la escena pudo ser manipulada y exige que la investigación no se detenga hasta encontrar a los responsables del sangriento final de los primos Cabrera.

