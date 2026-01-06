Cortes programados por EPE para este martes

Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Corresponden al martes 6 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

6 de enero 2026
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en media tensión, interrumpirá el servicio este martes 6 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 6.30 a 8.30 en la zona de: Santiago del Estero, bulevar Pellegrini, Urquiza y 1° de Mayo

SANTO TOMÉ

• 8 a 11 en la zona de: Por Pueyrredón, entre RN19 y San Martín

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Estrella Federal, Aromos y Jazmines

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

