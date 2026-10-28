Encontraron sin vida a Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

El cuerpo fue hallado en un sector de difícil acceso de la estancia El Curupí, en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes. Hay detenidos e imputados por el caso.

Nancy Godoy. Hallaron sin vida a la docente desaparecida en Corrientes.

El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes , fue encontrado este miércoles en la zona de Esquina, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

El hallazgo se produjo en un malezal de difícil acceso, dentro de la estancia El Curupí , en un sector donde se desarrollaban los rastrillajes para dar con el paradero de la mujer. A unos cinco metros del cuerpo, los investigadores encontraron un bolso que será sometido a análisis en el marco de la causa.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, tenía previsto trasladarse al lugar.

Prendas quemadas y nuevas pericias

En el avance de la investigación, la Policía había encontrado prendas quemadas en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza. Los elementos fueron sometidos a peritajes para determinar si podían aportar información relevante sobre lo ocurrido con la docente.

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El hallazgo del cuerpo y del bolso se incorporan a una causa que busca reconstruir las circunstancias de la desaparición y la muerte de Godoy. Las pericias sobre los elementos encontrados serán parte de las medidas destinadas a esclarecer el caso.

Hay cinco personas vinculadas a la causa

Por el hecho se encuentran detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados por el delito de femicidio. Según la información difundida, a Zarza y Sandoval se les dictó prisión preventiva sin plazo.

Además, Rosa Leguizamón está sindicada por el delito de homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue señalado por presunto falso testimonio.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades de cada una de las personas involucradas y determinar cómo se produjo la muerte de Nancy Godoy. Las imputaciones forman parte del proceso judicial y deberán ser acreditadas en esa instancia.