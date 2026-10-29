Femicidios: El perfil de Renato Tabella y el oscuro episodio de su niñez

El cordobés de 28 años está acusado por los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Fernández y no registraba antecedentes penales.

Renato Tabella, el cordobés de 28 años detenido por los femicidios de las trabajadoras sexuales Daniela Villalba (29), en la ciudad de Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro , no registraba antecedentes penales. Su perfil comenzó a reconstruirse a partir de los testimonios que surgieron tras su detención.

En los mismos, personas de su entorno recordaron episodios conflictivos de su pasado, acaso en un intento de explicar el horror.

Un vecino de Huerta Grande recordó que, cuando eran chicos, robó ropa interior de su madre, su abuela y otras mujeres de la zona. Ahora, buscan impulsar medidas para determinar si está vinculado con otros dos crímenes de mujeres que permanecen impunes en Punilla.

Es oriundo de Huerta Grande, en el Valle de Punilla en Córdoba

Oriundo de Huerta Grande, en el Valle de Punilla, Tabella era conocido en determinados círculos de la localidad por andar en bicicleta, frecuentar fiestas electrónicas, su afición al heavy metal y un carácter que, según personas de su entorno, solía derivar en conflictos.

Entre los recuerdos que comenzaron a reconstruirse también apareció un episodio de su infancia que marcó el final de la relación con algunos vecinos: el robo de ropa interior de mujeres de la zona, que habría guardado en una bolsa y que motivó una denuncia.

El testimonio fue aportado por Yaco, un vecino que habló con Telefé Córdoba y contó que durante la niñez habían sido amigos. La relación se quebró cuando su familia tomó conocimiento de lo sucedido.

"Cuando éramos chicos, era nuestro amigo y vecino. Pero hubo un punto de quiebre. No nos juntamos más y mi mamá tampoco nos dejó", recordó.

Según relató, Tabella había robado ropa interior de distintos vecinos, incluida la de su madre y su abuela, y la había guardado en una bolsa. "Mi abuela hizo la primera denuncia. El tiempo pasó y nunca más nos volvimos a hablar", señaló.

El vecino también recordó un contexto familiar conflictivo. Sin atribuirle directamente a Tabella los episodios de violencia que mencionó, sostuvo: "No sé si Iván era violento, pero el padre, por ejemplo, no se podía tratar". Y agregó que en aquella época aparecían animales de la familia golpeados y hasta muertos.

El relato se conoció después de que Tabella quedara en el centro de dos investigaciones por homicidios que conmocionaron a Córdoba y Buenos Aires en menos de una semana.

Las circunstancias que describió el vecino corresponden a recuerdos de su infancia y no establecen por sí mismas una relación con los crímenes que se le atribuyen. Lo mismo ocurre con sus gustos musicales y otros consumos culturales.

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Biker, heavy y habitué de fiestas electrónicas

En una reconstrucción en off publicada por La Voz, el diario cordobés describió a Tabella como un joven conocido en determinados círculos de Punilla, con vínculos con el BMX y las fiestas electrónicas. Aunque su documento registraría un domicilio en Villa Giardino, sus raíces familiares están en Huerta Grande, donde todavía viven sus padres.

Según las fuentes consultadas por el periódico, su abuela había estado a cargo de la limpieza y el cuidado de una iglesia de la localidad. Tabella la visitaba cuando era chico y mantenía una relación cercana con ella.

Con el paso de los años, de acuerdo con los testimonios recogidos, Tabella comenzó a frecuentar fiestas electrónicas y a relacionarse con otros jóvenes de la zona. Algunas de esas fuentes lo vincularon con el consumo de drogas y aseguraron que robaba para financiar su vicio. También lo describieron como ludópata, con pérdidas de dinero en el juego y pedidos de préstamos a personas de su entorno.

La afición por las bicicletas era otro de los rasgos que aparecían en su vida cotidiana. Tabella era biker. Ese dato adquirió relevancia para los investigadores del crimen de Daniela Villalba, que analizaron una gorra aparentemente relacionada con ese ambiente, además de registros de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas, un pasaje de colectivo y una publicación en Marketplace que lo ubicó en Capital Federal.

En el ámbito escolar, cursó sus estudios en La Falda. Personas vinculadas con la institución lo recordaron, según la reconstrucción de La Voz, como un estudiante reservado, sumiso y de pocas palabras.

Sin embargo, otros testimonios citados por el diario lo describieron como alguien de mal carácter, tanto en la escuela como en los lugares donde habría trabajado de manera ocasional. Según esas fuentes, los encuentros con él podían terminar en peleas.

De acuerdo con su perfil de Facebook, Tabella también escuchaba heavy metal, al menos durante la década pasada. Entre las bandas que aparecen en sus publicaciones figuran Iron Maiden y Motörhead, dos referentes internacionales del género, y Tren Loco, uno de los nombres históricos de la escena argentina.

Dos femicidios en menos de una semana

La detención de Tabella se concretó durante la madrugada del lunes en un hotel del centro de Buenos Aires. Los investigadores llegaron hasta él después de establecer coincidencias entre el crimen de Daniela Villalba, en un departamento de barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, y el de Tatiana Fernández, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de Retiro.

Ambas víctimas ejercían la prostitución y, según la investigación, Tabella las contactó a través de la aplicación Gemidos antes de matarlas.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, está convencido de que Tabella iba camino a convertirse en un asesino serial. "No pudimos salvar a Daniela y a Tatiana. Nos duele en el alma. Pero estén seguros de que le salvamos la vida a la próxima víctima, porque no iba a parar", afirmó.

Ahora, el análisis de su perfil criminal abrió dos posibles nuevas líneas de investigación en dos crímenes que permanecen sin esclarecer en el Valle de Punilla, cometidos entre 2020 y 2024.

La abogada Daniela Pavón, representante de las familias en las causas de Cecilia Basaldúa y Eliana Luján, impulsará medidas para que se analicen posibles conexiones entre el acusado y ambos hechos. Entre las diligencias que se busca promover se encuentra el cotejo de material genético preservado en los expedientes con una eventual muestra de ADN de Tabella, según publicó Diario de Carlos Paz.