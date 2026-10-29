Balaceras en barrio Centenario: siete allanamientos y cinco aprehendidos

La Policía de Investigaciones realizó seis allanamientos en barrio Centenario y uno en el centro de Santa Fe. Secuestraron drogas, armas de fuego y municiones de distintos calibres

Los operativos se vinculan a una investigación por abuso de armas y tiroteos en el barrio Centenario.

Esta mañana de jueves, como resultado de una investigación de varias semanas por el delito de abuso de armas , vinculado con intensos tiroteos ocurridos en las calles del barrio Centenario , en el sur de la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I , ejecutaron siete allanamientos simultáneos .

Seis de los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas del barrio Centenario, mientras que el restante se realizó en la zona céntrica de la capital provincial.

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos dos adolescentes de 17 años, presuntamente vinculados con los hechos investigados y tres personas mayores. Además, durante las requisas en los inmuebles, los agentes secuestraron dos cargadores de armas de fuego y municiones de distintos calibres, celulares, dos motos y estupefacientes, elementos que serán incorporados a la investigación.

Dónde se realizaron los allanamientos

Las viviendas del barrio Centenario que fueron objeto de los procedimientos están ubicadas en calle Independencia al 3400, Vera Mujica al 400, Tarragona al 600 y O’Higgins al 3300.

El restante allanamiento se concretó en la zona céntrica de la ciudad, en una propiedad ubicada sobre calle 1.º de Mayo al 2900.

La investigación por abuso de armas

Los resultados de cada uno de los allanamientos, tanto las aprehensiones como el secuestro de elementos de interés para la causa, fueron informados a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que puso las actuaciones en conocimiento de los fiscales a cargo de la investigación.

Por la causa intervienen Roberto Olcese, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en relación con los mayores de edad, y Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), por los menores involucrados.

La fiscal Gioria dispuso que los dos adolescentes continuaran privados de su libertad. Además, ordenó que fueran trasladados a Medicina Legal Policial (MLP) para ser examinados y posteriormente identificados. Luego, debían quedar alojados en la sede de la ex Comisaría 11.ª de la ciudad de Santa Fe, a disposición de la Justicia.