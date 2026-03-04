Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

El juez Nicolás Falkenberg ordenó asistencia psiquiátrica urgente para L. T. (21), detenida en Las Flores. Un informe médico reciente la encontró estable, pero con marcadas "limitaciones subjetivas" para afrontar el proceso judicial.

Crimen de Damián Strada: la Justicia ordena asistencia psicológica para la imputada tras un episodio crítico.

A casi seis meses del crimen de Damián Strada , un hecho que paralizó a María Luisa en septiembre pasado, la causa sumó un capítulo de dramatismo intramuros. La joven identificada como L. T., imputada como coautora del asesinato, protagonizó un intento de suicidio en la Unidad Penitenciaria de Las Flores, donde cumple prisión preventiva.

Ante el episodio, la defensa de la mujer solicitó la intervención inmediata de especialistas en salud mental . El juez Nicolás Falkenberg dio lugar al pedido, exigiendo al Servicio Penitenciario un informe detallado y garantizando el traslado a un hospital público en caso de que la unidad penal no pueda brindar la atención necesaria.

Salud mental bajo la lupa

El incidente ocurrió apenas dos meses después de que una Junta de Salud Mental evaluara a la joven. Aquel informe presentaba conclusiones ambivalentes sobre su capacidad:

Capacidad procesal: los médicos determinaron que la mujer comprende su situación de imputada y el proceso en curso.

Dificultades subjetivas: sin embargo, advirtieron un modo de pensar "concreto y literal", con escasa capacidad de simbolización y falta de autonomía en la toma de decisiones.

Participación activa: el informe subrayó que su estado mental podría dificultar su defensa plena si no cuenta con un acompañamiento psicológico constante.

Riesgo previo: paradójicamente, en diciembre la Junta había descartado que la joven representara un riesgo para sí misma o para terceros.

El último informe: estable pero bajo vigilancia

Tras el intento de suicidio, los médicos realizaron un nuevo chequeo este martes. Los resultados indicaron:

Estado general: la joven se encuentra "estable, lúcida y orientada en tiempo y espacio".

Condición física: no presenta dolencias físicas derivadas del episodio.

Asistencia: se ratificó que requiere asistencia psicológica urgente, aunque por el momento no tiene criterios para ser derivada a un centro de salud de mayor complejidad.

La causa principal

L. T. permanece detenida desde octubre de 2025, imputada por homicidio triplemente calificado. Según la investigación, habría actuado junto a su pareja, A. J. G. R., para terminar con la vida de Damián Strada. El proceso judicial ahora se encamina a determinar si las "limitaciones subjetivas" mencionadas por los peritos influirán en la punibilidad de la joven o en el desarrollo del juicio oral.