Uno Santa Fe | Policiales | Damián Strada

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

El juez Nicolás Falkenberg ordenó asistencia psiquiátrica urgente para L. T. (21), detenida en Las Flores. Un informe médico reciente la encontró estable, pero con marcadas "limitaciones subjetivas" para afrontar el proceso judicial.

4 de marzo 2026 · 18:12hs
Crimen de Damián Strada: la Justicia ordena asistencia psicológica para la imputada tras un episodio crítico.

Crimen de Damián Strada: la Justicia ordena asistencia psicológica para la imputada tras un episodio crítico.

A casi seis meses del crimen de Damián Strada, un hecho que paralizó a María Luisa en septiembre pasado, la causa sumó un capítulo de dramatismo intramuros. La joven identificada como L. T., imputada como coautora del asesinato, protagonizó un intento de suicidio en la Unidad Penitenciaria de Las Flores, donde cumple prisión preventiva.

Ante el episodio, la defensa de la mujer solicitó la intervención inmediata de especialistas en salud mental. El juez Nicolás Falkenberg dio lugar al pedido, exigiendo al Servicio Penitenciario un informe detallado y garantizando el traslado a un hospital público en caso de que la unidad penal no pueda brindar la atención necesaria.

LEER MÁS: Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Salud mental bajo la lupa

El incidente ocurrió apenas dos meses después de que una Junta de Salud Mental evaluara a la joven. Aquel informe presentaba conclusiones ambivalentes sobre su capacidad:

Capacidad procesal: los médicos determinaron que la mujer comprende su situación de imputada y el proceso en curso.

Dificultades subjetivas: sin embargo, advirtieron un modo de pensar "concreto y literal", con escasa capacidad de simbolización y falta de autonomía en la toma de decisiones.

Participación activa: el informe subrayó que su estado mental podría dificultar su defensa plena si no cuenta con un acompañamiento psicológico constante.

Riesgo previo: paradójicamente, en diciembre la Junta había descartado que la joven representara un riesgo para sí misma o para terceros.

El último informe: estable pero bajo vigilancia

Tras el intento de suicidio, los médicos realizaron un nuevo chequeo este martes. Los resultados indicaron:

Estado general: la joven se encuentra "estable, lúcida y orientada en tiempo y espacio".

Condición física: no presenta dolencias físicas derivadas del episodio.

Asistencia: se ratificó que requiere asistencia psicológica urgente, aunque por el momento no tiene criterios para ser derivada a un centro de salud de mayor complejidad.

La causa principal

L. T. permanece detenida desde octubre de 2025, imputada por homicidio triplemente calificado. Según la investigación, habría actuado junto a su pareja, A. J. G. R., para terminar con la vida de Damián Strada. El proceso judicial ahora se encamina a determinar si las "limitaciones subjetivas" mencionadas por los peritos influirán en la punibilidad de la joven o en el desarrollo del juicio oral.

Damián Strada crimen María Luisa mujer Salud Mental
Noticias relacionadas
Giro en la causa de Santo Tomé: murió en el hospital Cullen el joven herido durante un intento de robo y se complica la situación del dueño de casa

Trágico final en Santo Tomé: falleció el sospechoso de robo y se agrava la situación del dueño de casa

Santo Tomé: un joven golpeó con una barreta a un ladrón en el patio de su casa y ahora está detenido

Santo Tomé: un joven golpeó con una barreta a un ladrón en el patio de su casa y ahora está detenido

apresaron a un hombre de 37 anos que golpeo en la cabeza con una barreta de hierro al delincuente que entro a robar a su casa

Apresaron a un hombre de 37 años que golpeó en la cabeza con una barreta de hierro al delincuente que entró a robar a su casa

Dos hombres, hermanos entre si, fueron detenidos después de protagoniza un episodio violento en Guadalupe Oeste 

Guadalupe Oeste: dos hermanos detenidos tras enfrentarse a tiros y arrojarse ladrillos

Lo último

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Último Momento
Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Ovación
¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos