La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

La mujer fue retenida por los dueños del domicilio y quedó detenida. Tras su declaración, la Policía allanó otra vivienda y arrestó a un hombre de 60 años

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de noviembre 2025 · 09:44hs
Una mujer fue detenida en Arroyo Leyes cuando robaba en el interior de una vivienda ubicada en ruta provincial 1 y calle Las Paltas. Tras ser retenida por los propios dueños de la casa, la ladrona delató al hombre que la había enviado a cometer el delito, lo que derivó en un allanamiento y en la aprehensión del presunto instigador del robo, un hombre de 60 años.

El robo y la detención de la mujer

El hecho ocurrió el 4 de noviembre, cuando un matrimonio regresó a su vivienda luego de llevar a sus hijos al colegio y se encontró con el portón abierto y a una mujer desconocida dentro del domicilio. Al revisar el lugar, detectaron el faltante de 2.500 dólares, más de $3.000.000 y documentación vehicular.

Los propietarios retuvieron a la mujer hasta la llegada de efectivos de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes, quienes la identificaron como M. L. Z., de 59 años. La detenida aseguró que había sido enviada por el “propietario de la casa” para retirar pertenencias, versión que no se correspondía con la realidad.

La novedad fue informada al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro, quien ordenó continuar con la investigación.

Allanamiento y arresto del presunto instigador

En el marco de la causa, este jueves se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el kilómetro 14,5 de la ruta 1, donde fue aprehendido un hombre de 60 años señalado como quien organizó el robo.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron: más de 20 mil dólares, 20 relojes, un arma de guerra y municiones, celulares, cámaras de videovigilancia y accesorios y elementos de valor

Todo quedó a disposición de la Justicia, mientras que ambos detenidos fueron trasladados e incomunicados a la espera de las próximas medidas procesales.

