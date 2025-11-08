Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Unión cayó 96-70 ante Olímpico de la Banda y sigue en picada en el inicio de su tercera gira en la actual edición de la Liga Nacional.

8 de noviembre 2025 · 08:50hs
Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Prensa Unión

Unión (3-5) cayó este viernes por la noche 96-70 ante Olímpico de la Banda (3-5) y sigue en picada en el inicio de su tercera gira en la actual edición de la Liga Nacional. Un revés preocupante para la falta de resto en las segundas partes de los partidos, donde se derrumba.

Tras 20 minutos de paridad y cambios de dominio en el score, el rojiblanco disputó un flojísimo tercer peldaño (lo perdió 27-7) y quedó sin chances tempranamente en la noche santiagueña.

Franco Balbi y Yeferson Guerra aportaron 16 unidades cada uno en el conjunto santafesino, que el domingo visitará a Quimsa en el estadio Ciudad.

Unión se llevó el primer cuarto por 18 a 16 gracias al buen inicio ofensivo de Balbi (7 puntos) y Guerra (5), mientras que Olímpico, sin Granberry por lesión, encontró respuestas en Vieta y Pérez desde el perímetro, además del aporte interior de Bressan cerca del aro. La paridad se mantuvo en el segundo cuarto, con ambos equipos aprovechando las fragilidades defensivas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaNacional/status/1986985284714594322&partner=&hide_thread=false

Olímpico sostuvo su ofensiva en Vieta, Pérez y Bressan, mientras que Unión se mantuvo en partido con Balbi, Queiros y Guerra como principales vías de gol. El local logró cerrar mejor y se fue al descanso arriba por 40 a 36. En la segunda mitad, Olímpico fue una máquina. Elevó su intensidad en defensa, corrió la cancha y mostró una gran efectividad ofensiva.

Ascanio se convirtió en el eje del equipo con 24 puntos, acompañado por Vieta y un partidazo de Romegialli. El conjunto bandeño dominó con claridad el complemento y terminó quedándose con una contundente victoria por 94 a 70, para volver al triunfo y dejar una gran imagen en casa.

La síntesis de Olímpico y Unión

OLÍMPICO (96): Edwin MIJARES 7; Santaigo PÉREZ 9; Valentín FORESTIER 2; José ASCANIO 24; Gonzalo BRESSAN 2 (FI); Agustín FACELLO 15; Santino ROMEGIALLI 16; Franco VIETA 21; Jeremías BARCO 0. DT: Martín VILLAGRÁN.

UNIÓN (70): Franco BALBI 16; Yeferson GUERRA 16; Emiliano BASABE 11; Felipe QUEIROS 3; Christopher VOGT 4 (FI); Daniel HURE 12; Martín CABRERA 1; Federico ELÍAS 6; Ignacio ALESSIO 1. DT: Maximiliano SEIGORMAN.

Parciales: 16-18 // 24-18 (40-36) // 27-7 (67-43) // 29-27 (83-73 FINAL).

Árbitros: Juan José FERNÁNDEZ, Julio DINAMARCA e IVÁN HUCK.

Estadio: Vicente Rosales.

Unión Olímpico Liga Nacional
Noticias relacionadas
¿seran tambien los ultimos partidos de fascendini en union?

¿Serán también los últimos partidos de Fascendini en Unión?

¿union ya tiene la posible fecha para realizar su asamblea?

¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

la doble mision que tendra union contra barracas central en el 15 de abril

La doble misión que tendrá Unión contra Barracas Central en el 15 de Abril

union a la banda para buscar la recuperacion en la liga nacional ante olimpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Lo último

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Último Momento
El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Ovación
Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos