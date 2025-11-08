Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Unión cayó 96-70 ante Olímpico de la Banda y sigue en picada en el inicio de su tercera gira en la actual edición de la Liga Nacional.

Unión (3-5) cayó este viernes por la noche 96-70 ante Olímpico de la Banda (3-5) y sigue en picada en el inicio de su tercera gira en la actual edición de la Liga Nacional . Un revés preocupante para la falta de resto en las segundas partes de los partidos, donde se derrumba.

Tras 20 minutos de paridad y cambios de dominio en el score, el rojiblanco disputó un flojísimo tercer peldaño (lo perdió 27-7) y quedó sin chances tempranamente en la noche santiagueña.

Franco Balbi y Yeferson Guerra aportaron 16 unidades cada uno en el conjunto santafesino, que el domingo visitará a Quimsa en el estadio Ciudad.

Unión se llevó el primer cuarto por 18 a 16 gracias al buen inicio ofensivo de Balbi (7 puntos) y Guerra (5), mientras que Olímpico, sin Granberry por lesión, encontró respuestas en Vieta y Pérez desde el perímetro, además del aporte interior de Bressan cerca del aro. La paridad se mantuvo en el segundo cuarto, con ambos equipos aprovechando las fragilidades defensivas.

Olímpico sostuvo su ofensiva en Vieta, Pérez y Bressan, mientras que Unión se mantuvo en partido con Balbi, Queiros y Guerra como principales vías de gol. El local logró cerrar mejor y se fue al descanso arriba por 40 a 36. En la segunda mitad, Olímpico fue una máquina. Elevó su intensidad en defensa, corrió la cancha y mostró una gran efectividad ofensiva.

Ascanio se convirtió en el eje del equipo con 24 puntos, acompañado por Vieta y un partidazo de Romegialli. El conjunto bandeño dominó con claridad el complemento y terminó quedándose con una contundente victoria por 94 a 70, para volver al triunfo y dejar una gran imagen en casa.

La síntesis de Olímpico y Unión

OLÍMPICO (96): Edwin MIJARES 7; Santaigo PÉREZ 9; Valentín FORESTIER 2; José ASCANIO 24; Gonzalo BRESSAN 2 (FI); Agustín FACELLO 15; Santino ROMEGIALLI 16; Franco VIETA 21; Jeremías BARCO 0. DT: Martín VILLAGRÁN.

UNIÓN (70): Franco BALBI 16; Yeferson GUERRA 16; Emiliano BASABE 11; Felipe QUEIROS 3; Christopher VOGT 4 (FI); Daniel HURE 12; Martín CABRERA 1; Federico ELÍAS 6; Ignacio ALESSIO 1. DT: Maximiliano SEIGORMAN.

Parciales: 16-18 // 24-18 (40-36) // 27-7 (67-43) // 29-27 (83-73 FINAL).

Árbitros: Juan José FERNÁNDEZ, Julio DINAMARCA e IVÁN HUCK.

Estadio: Vicente Rosales.