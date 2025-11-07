La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en Alto Verde, en el marco de una causa vinculada a la Ley 14.239 de Microtráfico, que investiga la comercialización de estupefacientes a baja escala.
Prefectura desarticuló un punto de venta de drogas en Alto Verde: tres detenidos y casi 100 dosis de cocaína
Prefectura Naval realizó el procedimiento. Secuestraron celulares, dosis de marihuana y cocaína y casi un millón de pesos. Tras el operativo, un patrullero recibió un piedrazo por una persona desconocida.
La medida fue ordenada por el Colegio de Jueces de Primera Instancia, Distrito Judicial N°1, a solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se ejecutó sobre un domicilio ubicado en la intersección de calle Eduardo González Paz y una arteria sin nombre, del mencionado barrio.
Durante el procedimiento, el personal de Prefectura logró la detención de tres personas, dos mujeres de 43 y 26 años y un hombre de 46, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.
LEER MÁS: Asesinaron a balazos a un joven en Alto Verde: fue emboscado mientras caminaba con un amigo
Como resultado del operativo, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos, siete teléfonos celulares valuados en más de $2.100.000, 27 dosis de marihuana, 93 dosis de cocaína, casi un millón de pesos en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de las sustancias.
El valor total de los bienes incautados supera los $3.700.000.
Agresión a personal de Prefectura
Cabe destacar que, durante el repliegue, uno de los móviles que transportaba a los detenidos sufrió el impacto de una piedra arrojada por una persona desconocida, provocando daños menores en la parte trasera del vehículo. Pese a ello, la unidad continuó su marcha hacia la dependencia.
La Prefectura Naval Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, trabajando de manera coordinada con la justicia provincial y otras fuerzas de seguridad, en defensa de la seguridad y el bienestar de la comunidad.