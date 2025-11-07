Uno Santa Fe | Policiales | Prefectura

Prefectura desarticuló un punto de venta de drogas en Alto Verde: tres detenidos y casi 100 dosis de cocaína

Prefectura Naval realizó el procedimiento. Secuestraron celulares, dosis de marihuana y cocaína y casi un millón de pesos. Tras el operativo, un patrullero recibió un piedrazo por una persona desconocida.

7 de noviembre 2025 · 18:35hs
La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en Alto Verde, en el marco de una causa vinculada a la Ley 14.239 de Microtráfico, que investiga la comercialización de estupefacientes a baja escala.

La medida fue ordenada por el Colegio de Jueces de Primera Instancia, Distrito Judicial N°1, a solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se ejecutó sobre un domicilio ubicado en la intersección de calle Eduardo González Paz y una arteria sin nombre, del mencionado barrio.

Durante el procedimiento, el personal de Prefectura logró la detención de tres personas, dos mujeres de 43 y 26 años y un hombre de 46, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

LEER MÁS: Asesinaron a balazos a un joven en Alto Verde: fue emboscado mientras caminaba con un amigo

Como resultado del operativo, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos, siete teléfonos celulares valuados en más de $2.100.000, 27 dosis de marihuana, 93 dosis de cocaína, casi un millón de pesos en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de las sustancias.

El valor total de los bienes incautados supera los $3.700.000.

Agresión a personal de Prefectura

Cabe destacar que, durante el repliegue, uno de los móviles que transportaba a los detenidos sufrió el impacto de una piedra arrojada por una persona desconocida, provocando daños menores en la parte trasera del vehículo. Pese a ello, la unidad continuó su marcha hacia la dependencia.

La Prefectura Naval Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, trabajando de manera coordinada con la justicia provincial y otras fuerzas de seguridad, en defensa de la seguridad y el bienestar de la comunidad.

