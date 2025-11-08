Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

La Justicia aceptó el pedido de la defensa para apelar la prisión preventiva de los dos imputados por el homicidio, lo que motivó a la familia de la víctima a organizar una manifestación. La audiencia clave se realizará el próximo jueves.

El dolor de María Luisa, un pueblo que pide justicia por el asesinato de Damián Strada.

La causa que investiga el atroz homicidio de Damián Strada , oriundo de María Luisa y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en Laguna Paiva, escaló este viernes con la aceptación de un recurso de apelación. La defensa de los dos imputados por el crimen solicitó revocar la prisión preventiva que cumplen actualmente, y la Justicia de Santa Fe fijó una audiencia para tratar este pedido.

El encuentro judicial se realizará el próximo jueves a las 11:30 horas en la capital provincial . La noticia generó una profunda consternación en la familia Strada, ante la posibilidad de que los acusados puedan transitar el proceso en libertad, un hecho que motivó la planificación de una manifestación pública para pedir justicia.

LEER MÁS: El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Los riesgos procesales de los imputados "siguen latentes"

El abogado de la familia Strada, Iván Carrión, buscó llevar tranquilidad al entorno de la víctima, explicando que la admisión de la apelación es "una cuestión normal del desarrollo del proceso" y no necesariamente un mal indicio para la causa.

Sin embargo, Carrión argumentó firmemente que los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva "siguen latentes" por dos motivos esenciales. Primero, el letrado señaló que la acusación es por homicidio triplemente calificado, lo que implica una pena de prisión perpetua. "Ante esa perspectiva de sentencia, indudablemente, el riesgo procesal es latente", afirmó.

Por otro lado, Carrión destacó que aún hay medidas pendientes de tomarse en la investigación. De ser liberados, los imputados "podrían o tratar de desvirtuar la prueba o, directamente, tratar de que no se pueda producir", lo que afectaría el avance de la causa.

El abogado manifestó su confianza en que el tribunal no dará lugar al pedido de excarcelación, dado que "las condiciones no han mutado, no hubo nada que hubiera cambiado" desde que se dictó la preventiva.

LEER MÁS: Caso Damián Strada: los dos principales imputados por el brutal asesinato en Laguna Paiva continuarán detenidos

La angustia de la familia y la declaración del padre

El letrado informó que la familia de Damián se encuentra en "vilo" ante la posibilidad de la liberación. El dolor se suma a una preocupación concreta de seguridad, ya que los acusados "conocen dónde vive el entorno del joven asesinado".

En un gesto que busca hacer escuchar el dolor y la postura de la víctima, el abogado adelantó que el padre de Damián Strada se presentará en Tribunales el jueves para declarar en la audiencia. Según Carrión, el padre "va a ir porque tiene que ser escuchado" y podrá explayarse sobre el profundo daño que les provocaría que los imputados queden libres durante el proceso.

Finalmente, la querella aún aguarda la pericia del teléfono celular de Damián, que fue encontrado reseteado en manos de otras dos personas también imputadas en la investigación, aunque con un grado menor de participación en el hecho.