Uno Santa Fe | Policiales | EPE

Los sorprendieron robando un transformador de la EPE en la localidad de Nelson

Dos hombres fueron aprehendidos. El hecho fue caratulado como robo calificado por escalamiento

29 de enero 2026 · 11:45hs
Los dos detenidos fueron sorprendidos por la policía cuando estaban sustrayendo el transformador dentro delpredio de la EPE

Los dos detenidos fueron sorprendidos por la policía cuando estaban sustrayendo el transformador dentro delpredio de la EPE

Durante la madrugada de este jueves, personal policial de la Comisaría Distrito 15 de Nelson logró la aprehensión de dos hombres que fueron sorprendidos mientras cometían un robo calificado en instalaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

trasformador epe nelson
El transformador que se querían llevar los delincuentes

El transformador que se querían llevar los delincuentes

El procedimiento se inició a partir de un aviso al 911, que alertaba sobre movimientos sospechosos en un predio perteneciente a la empresa estatal. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los delincuentes habían ingresado mediante el escalamiento de un portón de aproximadamente 1,80 metros de altura, logrando acceder al interior del inmueble.

Según se informó oficialmente, los sujetos se encontraban sustrayendo elementos de valor, entre ellos un transformador, y contaban con un automóvil de apoyo para concretar el ilícito. La rápida intervención policial permitió reducir y aprehender a ambos involucrados en el lugar del hecho.

En el marco del operativo se procedió al secuestro del transformador sustraído y del vehículo utilizado, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia. En apoyo del procedimiento trabajó personal del Comando Radioeléctrico.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes por el delito de robo calificado por escalamiento, con intervención de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación del hecho.

• LEER MÁS: Robo en la parada de la Línea 8: ladrones se llevaron electrodomésticos y hasta los saquitos de té

EPE Nelson detenidos
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

Último Momento
Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

¿Habrá un cuarto amistoso para Colón antes del inicio de la Primera Nacional?

¿Habrá un cuarto amistoso para Colón antes del inicio de la Primera Nacional?

Fiscal Cecchini: Hubo una promesa previa de ayuda tras el crimen de Jeremías Monzón

Fiscal Cecchini: "Hubo una promesa previa de ayuda tras el crimen de Jeremías Monzón"

Ovación
Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Conflicto con Colón: América de Cali le baja el pulgar a José Neris

Conflicto con Colón: América de Cali le baja el pulgar a José Neris

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único