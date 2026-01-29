Los sorprendieron robando un transformador de la EPE en la localidad de Nelson

Los dos detenidos fueron sorprendidos por la policía cuando estaban sustrayendo el transformador dentro delpredio de la EPE

Durante la madrugada de este jueves, personal policial de la Comisaría Distrito 15 de Nelson logró la aprehensión de dos hombres que fueron sorprendidos mientras cometían un robo calificado en instalaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) .

El procedimiento se inició a partir de un aviso al 911 , que alertaba sobre movimientos sospechosos en un predio perteneciente a la empresa estatal. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los delincuentes habían ingresado mediante el escalamiento de un portón de aproximadamente 1,80 metros de altura , logrando acceder al interior del inmueble.

Según se informó oficialmente, los sujetos se encontraban sustrayendo elementos de valor, entre ellos un transformador, y contaban con un automóvil de apoyo para concretar el ilícito. La rápida intervención policial permitió reducir y aprehender a ambos involucrados en el lugar del hecho.

En el marco del operativo se procedió al secuestro del transformador sustraído y del vehículo utilizado, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia. En apoyo del procedimiento trabajó personal del Comando Radioeléctrico.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes por el delito de robo calificado por escalamiento, con intervención de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación del hecho.

